Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Parlamento valenciano

Óscar Díaz, ganador de 'Pasapalabra', sobre cuánto tuvo que pagar a Hacienda: «Al ser un premio importante te vas al tipo máximo, un 43%»

El último ganador del bote del concurso de Antena 3 ha compartido que le «quedó limpio un millón» y ha explicado a qué podría destinar el dinero.

Óscar Díaz, ganador de 'Pasapalabra', revela un año después lo que le ha dado 'El Bote': «Soy un privilegiado»

'Pasapalabra'
'Pasapalabra' abc

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se hizo con 1.816.000 euros del bote de 'Pasapalabra' el 15 de mayo de 2024, una cantidad que es la quinta más alta que ha recibido un concursante en el programa de Antena 3. Óscar Díaz consiguió llevarse esos casi dos ... millones de euros tras acertar sobre Fahrenkamp, el arquitecto artífice del diseño de la Villa Wenhold, en Bremen. Díaz es madrileño y ejerce como jefe de prensa de torneos de golf y tras hacerse con el dinero se planteó a qué podría destinarlo para obtener rentabilidad de ese patrimonio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app