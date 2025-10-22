La Ordenatriz y su remedio para no tener que planchar nunca más: «Queda genial sin apenas esfuerzo»

Begoña Pérez ha llegado al plató de Sonsoles Ónega cargada, como es habitual. En este caso, con prendas de ropa con muchas arrugas y con varios artilugios para dejar claro que «el planchar se puede acabar». La presentadora la ha recibido con los ... brazos abiertos, porque ha compartido que ella, como le pasa a buena parte de los españoles, no es muy de planchar, no está entre sus tareas domésticas favoritas. Así, en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), han dejado claro que es posible guardar en el armario este electrodoméstico y recurrir a otras formas para dejar la ropa impecable y salir de casa de punta en blanco.

La más conocida como La Ordenatriz ha compartido que cada vez se conocen más formas de evitar la plancha y se están fabricando aparatos que hacen la vida más fácil… o esta tarea más llevadera. Ha traído uno de ellos al plató, similar a los centros de planchado, donde se introduce la prenda, a modo de maniquí, y con algo de agua y vapor «quedan impecables». Esto optando por sistemas tecnológicos, de los que se ha declarado fan uno de los colaboradores en plató, Miguel Lago, que ha confesado que lo utiliza siempre que tiene actuaciones y que le deja los modelos perfectos para salir al escenario en sus espectáculos.

La Ordenatriz ha dado otros trucos más domésticos y que no requieren de gran inversión. Uno de ellos pasa por humedecer una toalla, ponerla sobre una superficie y, encima de la toalla, la prenda, como puede ser una camiseta, se cubre con la toalla y con la mano se va alisando. «Mirad cómo queda genial sin apenas esfuerzo», ha mostrado a cámara para demostrar la efectividad del sistema. Junto a este, el uso de la plancha de pelo para darle a puños y cuellos de camisa, «que los deja magníficos».

Otra de las maneras pasa por comprar un spray antiplancha, que se venden en grandes superficies. Se les pone a las ropas que se quieren dejar listas y luego con la mano igual, se pasa por encima y se nota el cambio. «No hace falta siempre tanto artilugio, solo humedecerlo con esto y al final, tras extender, el resultado es más que pasable, sobre todo igual si tienes prisa y no tienes tiempo en ese momento de sacar la tabla», ha sentenciado.

El programa de Sonsoles Ónega ha contado también en directo con Jose, una persona que ha conseguido convertirse en viral al mostrar en las redes un vídeo donde deja claro que él tampoco plancha con el electrodoméstico. Utiliza agua, alcohol y la mano para borra las arrugas. «El truco está en la proporción, en usar agua de grifo y alcohol de 70, a mitad y mitad», ha terminado diciendo este influencer.