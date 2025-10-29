Suscríbete a
Un okupado con discapacidad indigna a las televisiones con su sangrante caso de inquiokupación

«Pero, ¡quién es el vulnerable aquí!», clamó Ana Rosa Quintana que estalló ante las cámaras al igual que Nacho Abad al conocer la situación de Fermín, con un 78% de minusvalía

Mensajes de apoyo a Lydia Lozano tras derrumbarse en la calle por el ingreso de su marido: «Nos da mucha pena a todos»

Ana Rosa Quintana ha estallado al conocer en 'El programa de Ana Rosa' un caso de inquiokupación muy indignante.
Mari Carmen Parra

Nuevo caso de inquiokupación que sube un peldaño en la escala de indignación. Y es que, la terrible situación que vive Fermín, un propietario de una vivienda con un 78% de minusvalía, ha provocado el cabreo en más de un programa este miércoles. ... Sí, tanto 'En boca de todos' (Cuatro), como 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) han estado de acuerdo en hacer un llamamiento desesperado a las autoridades tras lo visto con este hombre cuyos okupas han sido declarados más vulnerables que él por tener dos hijos adolescentes.

