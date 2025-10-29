Un okupado con discapacidad indigna a las televisiones con su sangrante caso de inquiokupación

Nuevo caso de inquiokupación que sube un peldaño en la escala de indignación. Y es que, la terrible situación que vive Fermín, un propietario de una vivienda con un 78% de minusvalía, ha provocado el cabreo en más de un programa este miércoles. ... Sí, tanto 'En boca de todos' (Cuatro), como 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) han estado de acuerdo en hacer un llamamiento desesperado a las autoridades tras lo visto con este hombre cuyos okupas han sido declarados más vulnerables que él por tener dos hijos adolescentes.

Fermín y su primo, Alberto, están desesperados y, por ello, han jugado su última baza que era la de denunciar su situación a través de los programas de televisión. Así, primero aparecían en el programa de Nacho Abad, 'En boca de todos', y seguidamente, en 'El programa de Ana Rosa', dos espacios que quedaban conmocionados por el 'infierno' que estaba viviendo esta familia que relataba ante las cámaras de ambos programas cómo hacía cinco años habían alquilado la vivienda que los padres de Fermín habían dejado a su hijo para sufragar los gastos motivados a su discapacidad a una pareja con dos hijos.

Sin embargo, el alquiler se frenó a los pocos meses cuando cuando dejaron de pagar la renta y ya acumulan 54.000 euros de deuda. La familia de Fermín sigue en la lucha por recuperar la casa, pero todo son problemas, ya que el juez ha declarado vulnerable a la mujer por tener hijos. «¡Pero si el vulnerable es mi primo!», clamaba Alberto ante Ana Rosa completamente desesperado.

Las mentiras de la okupa

Además, el invitado revelaba que la okupa para recibir ayudas había engañado a las instituciones, ya que a pesar de que vivía con su pareja, padre de sus hijos, había asegurado que era madre soltera. Un dato que llevó a 'El programa de Ana Rosa' a animar a las administraciones a investigar bien este tipo de cuestiones antes de ofrecer subvenciones y pagas.

«Ya no sé qué hacer. Prendo fuego a la casa, lo he pensado con ellos o conmigo dentro, me he pensado hacer okupa de la casa de mi primo, que es ilegal, o llamar o desokupa que se considera ilegal porque es acoso. No tengo herramientas ya, y no sé qué hacer. Tan solo que le deis voz a esto», señalaba Alberto junto a Fermín que provocaba que Ana Rosa Quintana estallara absolutamente indignada por el caso de inquiokupación que tenía entre manos.

«Yo es que no lo puedo entender, leí tu historia y no daba crédito a lo que estaba viendo porque... Vamos a ver, no se tiene en cuenta quién es el vulnerable aquí, ¿unos adultos en edad de trabajar con hijos adolescentes? Oye, que se ocupen los. servicios sociales si no pueden, pero que, además, cuelgan vídeos a París, de paellas y de una vida perfectamente sueltita, bien, sin problema. ¿Quién es el vulnerable?, ¿quién es el vulnerable?, ¿nadie se lo pregunta en estos casos cuando le ocurre a una señora de 80 y tantos años, ese que estamos en el mundo al revés», clamaba Ana Rosa Quintana desde el plató del matinal de Telecinco. «Además, me indigna esto, que la inquiokupación no existe, es mentira, nos lo inventamos los medios de comunicación que somos todos malísimos», sentenciaba con un gran cabreo la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. «¡Es que es alucinante!», zanjaba la periodista.