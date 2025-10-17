Un okupa 'venido arriba' amenaza de muerte a una reportera ante la Policía: «¡Nos va a apuñalar!»

El reporterismo de calle se ha convertido en una profesión de auténtico peligro. Basta con ver los programas de actualidad que conforman la parrilla televisiva y atender a los reportajes que realizan para observar pasmados a las más variopintas circunstancias a las que se tienen ... que enfrentar. Uno de esos espacios es 'En boca de todos' (Cuatro), en donde no es la primera vez que un equipo de reporteros ha sido agredido o amenazado gravemente. Pues bien, si hace unos días uno de los periodistas quedaba en medio de una auténtica batalla campal entre los amigos de un okupa y el propietario de la casa, al que le abrían la cabeza; este viernes otro equipo del formato ha sido advertido por un okupa con apuñalarlos.

Todo ocurría cuando 'En boca de todos' se encontraba con un jubilado, víctima de okupación, a los pies de su vivienda okupada que denunciaba que su okupa había convertido la casa en un narcopiso. Así, la reportera, Clara Murillo, daba voz al propietario, mientras una empresa de desokupación intentaba negociar con el individuo su marcha.

En el plató del programa de Cuatro debatían acerca de la situación del dueño de la casa okupada, cuando la reportera de 'En boca de todos' conectó en directo para narrarles la sorprendente 'última hora' del caso. «Nacho, los agentes han subido a hablar con nuestros okupas porque nos han acusado de estar molestando y de estar armando alboroto», apuntaba la periodista que dejaba 'alucinado' al presentador. «Una 'rave'», comentaba con sorna el presentador, mientras Murillo continuaba relatando el surrealista momento que había vivido con la grave amenaza del okupa.

«Me parece importante que en el momento que los agentes han subido, el okupa se ha asomado por el balcón y nos ha dicho literalmente que en cuanto se vaya la Policía nos va a apuñalar», relataba la periodista de 'En boca de todos'. «Es decir, ha sido una afirmación clara, así que estamos pendientes de ver qué es lo que pasa cuando los agentes se vayan porque no van a estar aquí toda la mañana», apuntaba la reportera a Nacho Abad que atendía atónito a las palabras de su compañera.

«¡Que nos van a apuñalar en directo!», exclamó con incredulidad el presentador de 'En boca de todos' antes de dar voz a los colaboradores que tenía en la mesa.