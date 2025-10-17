Suscríbete a
Un okupa 'venido arriba' amenaza de muerte a una reportera ante la Policía: «¡Nos va a apuñalar!»

La periodista del programa de Cuatro vivió un insólito momento cuando daba voz al propietario de la vivienda okupada

Un equipo de reporteros de 'En boca de todos' ha sido amenazado por un okupa.
Mari Carmen Parra

El reporterismo de calle se ha convertido en una profesión de auténtico peligro. Basta con ver los programas de actualidad que conforman la parrilla televisiva y atender a los reportajes que realizan para observar pasmados a las más variopintas circunstancias a las que se tienen ... que enfrentar. Uno de esos espacios es 'En boca de todos' (Cuatro), en donde no es la primera vez que un equipo de reporteros ha sido agredido o amenazado gravemente. Pues bien, si hace unos días uno de los periodistas quedaba en medio de una auténtica batalla campal entre los amigos de un okupa y el propietario de la casa, al que le abrían la cabeza; este viernes otro equipo del formato ha sido advertido por un okupa con apuñalarlos.

