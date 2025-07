Un okupa «monta un piso» en una plaza de garaje: con cama, televisión, nevera… «y olor a orina»

En Alcobendas dos edificios de viviendas de protección oficial están viendo como desde hace meses una persona ocupa una de las plazas de garaje de la urbanización. Así lo han denunciado a Carlos Quílez ante las cámaras de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) tanto Daniel Sánchez como Dolores, vecinos de estos inmuebles. El periodista de sucesos ha visitado el complejo en cuestión y ha hablado con todas las partes, tanto los denunciantes como el denunciado, Sami, que se ha defendido de las acusaciones.

Los vecinos han afirmado que sienten «inseguridad por si pudiera pasar algo. Duerme aquí, hace sus necesidades, huele esto fatal y no hay forma de que se vaya». Loli ha afirmado que para ella es algo «inhumano, más allá de la insalubridad. Una persona no puede vivir así en una plaza de parking». Tras afirmar esto, sí quiso poner de relieve que no está de acuerdo con la actitud que está teniendo el okupa del garaje, al que se ha referido afirmando que «actúa de manera agresiva y se dirige así a los vecinos».

Carlos Quílez y las cámaras del programa han mostrado el sitio que ocupa esta persona y lo que tiene: una cama, una nevera, una bicicleta y otros útiles. El periodista ha hablado con Sami, que también se ha enfrentado a las cámaras, y se ha defendido como ha podido: «Es todo mentira. Yo solo vengo a dormir. No meo, no robo, soy tranquilo, no tomo alcohol…». Dolores, que se ha ido mostrando especialmente dura conforme avanzaba la conexión, ha dicho que ellos han denunciado, la comunidad en su conjunto, y que han ido profesionales de servicios sociales, de la policía, el concejal de seguridad «y no conseguimos nada».

Respecto al tema de las altas facturas de electricidad, uno de los aspectos que más crispa a los residentes, el 'inquilino ilegal' ha declarado que no es así y que solo «uso la luz para cargar el móvil, igual media hora. Y solo vengo a dormir. Por la mañana desalojo todo y no hay problema». Dolores ha vuelto a contrariarse y ha llegado a decirle: «¡Me importa un colín lo que hagas! Solo se que a todos nos resulta difícil la vida. No es digno vivir así pero es que encima estas viviendas son sociales, así que no se puede aguantar la situación. A mi me quieren subir el alquiler por ese incremento del consumo eléctrico», ha sentenciado.

Carlos Quílez se ha despedido de la conexión sin conseguir dar solución a este entuerto.