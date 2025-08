Okupa una casa ya okupada por una amiga y se defiende de los ataques que recibe: «Estaba todo abierto»

Raquel, una mujer que dice llevar viviendo 10 años de okupa en una vivienda, ha sufrido una okupación en el que es su hogar mientras está de vacaciones en la República Dominicana.

Parte de esta historia fue recogida por ABC después de que Raquel haya pasado por varios programas de televisión para contar su surrealista historia, pero pasan los días y el asunto se complica y se enreda aún más.

Tal como cuenta la afectada, ella tiene su morada okupada por culpa de un grupo de mujeres que antes consideraba sus amigas pero que, por trifulcas internas que se han ido dando a conocer y acrecentando por redes sociales, han terminado enfrentadas.

Según ha indicado Raquel en el programa 'Y ahora Sonsóles', ella estuvo viviendo en la casa okupada con otra mujer para ayudarle: «A María no la conocía de nada y la recogí en casa porque estaba totalmente desamparada en la calle con dos menores y la ayudé sin conocerla de nada». Pero, al marcharse a República Dominicana, la familia de Raquel comprobó que María tenía la vivienda en muy malas condiciones y, tras una discusión, esta se fue de la casa, dejándola vacía.

🚨Una okupa...okupada: Raquel se va de vacaciones y se encuentra con una nueva persona dentro de la casa que un día okupó.



Nos lo cuenta #YAS ▶️ https://t.co/ilSsQBCBGR pic.twitter.com/LuFrmTCyii — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) August 1, 2025

Es en este momento cuando Raquel dice que, María u otras examigas relacionadas con ella, teniendo indicios de quienes son, publican por redes sociales que la casa de la que Raquel era okupa está libre, buscando a alquien para que la okupe, e incluso se llega a mencionar en el programa que habrían pagado a los nuevos okupas del hogar de María.

«Que tú ayudes a las personas y que te lo paguen de esta manera... Pues no», se lamenta la afectada, entre lágrimas, que dice haber perdido sus pertenencias y sus recuerdos de una casa en la que lleva 10 años.

«Ella no puede pelear una casa que no es suya»

Tal como sigue contando al programa de Antena 3, quienes ahora okupan la casa serían una pareja procedente de Colombia. Desde 'Y ahora Sonsóles' indican haber hablado con la nueva okupa y comparten el testimonio que esta les ha dado:

«Le devolveremos las cosas porque, así como nosotros somos okupas, ella también era una okupa, entonces ella no puede pelear una casa que no es suya, que me muestre los papeles de que la casa es de ella. Si la casa es de ella, con documentación y todo, ya lo veremos. Yo a Raquel no la conozco de nada, yo jamás la he visto, la vi por redes sociales y ya. Estaba todo abierto y ella dio su dirección, que la casa estaba sola y ella dijo que no iba a volver más. En los vídeos ella dice que no iba a volver más, que se iba a República Dominicana, que se casó y que ella no iba a volver más».

«Le voy a dar 15 días para que me denuncie»

En este embrollo entra también Leidy, que parece ser una de las examigas de Raquel, mujer la que cae la acusación de ser una de las que ha okupado la casa y de haber recibido dinero, así como de haber animado también a que la okupen otras personas.

«Yo a esta señora cuando vuelva a España le voy a dar 15 días para que me denuncie. Si ella no me denuncia la voy a denunciar yo», comenta Leidy, en medio de una discusión en la que se enzarza con Raquel y que la presentadora se ve obligada a cortar para que intenten llegar a entenderse detrás de las cámaras.