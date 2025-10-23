La okupa 'caradura': engaña a un anciano de 86 años, le okupa la casa y a cambio de marcharse le pide un piso

Nueva historia indignante de okupación la que ha sacado a la luz 'En boca de todos' (Cuatro). Y es que, el espacio presentado por Nacho Abad ha dado voz a una familia que está sufriendo al ver cómo su padre, de 86 años, ... tiene que convivir con su okupa y sus tres hijos. Una historia rocambolesca que ha finalizado con el hijo del anciano roto en llanto.

«Ángel tiene 86 años, es dependiente y no le queda otra que convivir... ¡Le okupan la casa y tiene que convivir con el okupa y sus tres hijos!», clamaba Nacho Abad ante la audiencia de 'En boca de todos' antes de marcharse hasta Gavá (Barcelona) donde se encontraba la reportera con las víctimas.

Así, la periodista del programa de Cuatro explicaba que Ángel dejó pasar a la chica porque esta le dijo que tenía una «situación muy mala con su hija» y le pidió «una obra de caridad por tres meses». Un relato que aclaraba la hija del propietario que señalaba que todo sucedió porque la pareja de este se fue a República Dominicana y él al ser dependiente tuvo que dejar la casa para ser cuidado, mientras dejaba a la mujer con sus hijos en la casa.

En ese «impass» la exmujer de Ángel pidió vender la casa y cuando estaba todo preparado para su venta, el hombre comunicó que había dejado a la mujer en casa. Una mujer que se plantó y se negó a irse convirtiéndose en okupa.

Ahora, Ángel tiene que convivir con su okupa y está muy asustado. «Se están aprovechando de él, está en una situación muy delicada», señalaba el hijo del propietario de la casa okupada que se derrumbaba ante las cámaras de 'En boca de todos'.

«Yo quiero que se vaya, que deje a mi padre en paz. Que nos está generando un problema», espetaba el invitado del programa de Nacho Abad. «Le hemos ofrecido hasta dinero, 5000 euros, y ha dicho que no, que ella quiere un piso. ¡Un piso nos pide! ¿De dónde saca mi padre un piso?», manifestaba entre lágrimas el hijo de Ángel.