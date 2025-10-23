Un okupa da una brutal paliza a un equipo de 'En boca de todos': «He pensado que lo mataba»

Brutal agresión la que ha sufrido este jueves un equipo de 'En boca de todos' (Cuatro) mientras se encontraba realizando un reportaje sobre un okupa. Tatiana Márquez, periodista, y Javi Murillo, operador de cámara, han sido las víctimas de este individuo que ... sin mediar palabra ha salido a patadas y a puñetazos en contra de estos.

«Tengo un cabreo ahora mismo que me salen unas ganas de levantarme del plató y e irme a abofetear a alguien. Y todo lo que me salen son tacos y palabras malsonantes», manifestaba Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' antes de relatar lo que le había ocurrido a un equipo del programa.

«Una mujer nos pide ayuda en Lepe porque tiene a un individuo que le está ocupando la casa. Y como nosotros pensamos que lo de la okupación es una salvajada y que se debería proteger la propiedad privada, vamos a echar una mano a ciudadanos de bien que se han pasado media vida trabajando para conseguir una casa y podérsela pagar. Cuando mi compañera Tatiana ha ido a llamar a la puerta, este energúmeno de dos metros les ha apalizado. A mi compañera le ha llegado a pegar y a mi compañero cámara también. Y a Javi, el cámara, que es autónomo, le ha reventado su cámara», contextualizaba el conductor del espacio de Cuatro antes de ofrecer las estremecedoras imágenes que había grabado un vecino.

En el vídeo se observaba cómo el okupa salía del portal y sin decir nada le daba una monumental patada al cámara, que caía desplomado al suelo, momento que aprovechaba el individuo para darle un puñetazo. La agresión no quedó ahí, ya que el okupa fue a por la periodista, a la que inmovilizó para impedir que llamara al 112. «Casi nos matas, casi nos matas», se escuchaba gritar a la periodista de 'En boca de todos'.

«Yo alucino. Pide que le pixelemos la cara, que no le grabemos. ¿O sea tú nos revientas las cámaras, pegas a mis compañeros, y pides que no te grabemos?», manifestaba indignado Nacho Abad. «Me están dando unas ganas de poner a parir a este tío con palabras gruesas y de investigarle y de saber si está legalmente en España. Hijos de puta como estos los mínimos», aseveraba el presentador del programa de Cuatro.

La reportera de 'En boca de todos' relata la agresión

Entonces, Tatiana Márquez entró en directo en el espacio para relatar la terrible agresión sufrida. «Perdonad que esté con la voz temblorosa, pero estoy con el miedo en el cuerpo. Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación así no me la podía imaginar. Sin mediar palabra, se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Ha llegado un momento en el que yo he pensado que lo mataba. Se ha ido contra él con tal furia que le ha reventado la cámara. Ha ido a pegarle puñetazos, ha ido a por mi y me quería quitar el móvil. Hemos tenido un miedo real», afirmaba la reportera a punto de llorar, que añadía que habían intentado resguardarse en un bar pero que no les habían dejado. «Porque no querían que les rompiese nada. No nos han dado seguridad y nos han dicho que nos buscáramos la vida», añadía la periodista. «Ahora me vas a decir el nombre del bar porque vamos a pedir a la gente que no vaya a ese bar», le contestaba Nacho Abad que les animaba a interponer una denuncia ante las cámaras de 'En boca de todos'.

«Lo más importante es poner la denuncia; Javi y tú debéis de poner la denuncia ya. Y segundo, deberíais pasar por un médico para adjuntar un parte médico con las lesiones que os hayan provocado. Lo primero es hacer justicia y luego periodismo», zanjaba el presentador de 'En boca de todos'.