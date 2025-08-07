Nutrimán tiene la receta para evitar «el estreñimiento del viajero»: «Esto funciona siempre»

Cambiar de rutina, dormir en sitios distintos, alterar la dieta… Cada año numerosos viajeros salen a disfrutar de vacaciones, con algún inconveniente indeseado, como es el caso del estreñimiento, que hace acto de presencia cuando se dan factores como los comentados. Para solucionar el malestar que acarrea, Nutrimán ha dado consejos a tener en cuenta en ‘Y Ahora Sonsoles’ (Antena 3). Son unas pautas sencillas que facilitan las evacuaciones y así se las ha detallado una a una a Pepa Romero.

La clave está en la hidratación. La ingesta de agua es lo que hace «que se vuelva más blandas las heces, y así es más fácil expulsarlas». Ha referido tomar refresco de sandía o agua con gas, agua carbonatada, «que son muy efectivos para mejorar el tránsito intestinal y poder ir al baño. Por la parte contraria, «evitar refrescos con azúcar o bebidas que tenga mucho azúcar, porque más que ayudar a ir al baño hacen lo contrario. Te estriñen más, por eso al menos optar por bebidas cero azúcar o que sean light».

Otras sugerencias son optar por probióticos. «Todos los alimentos fermentados, kefir, yogures, los lácteos fermentados, funcionan genial», ha dicho. A eso añadir «el tratar de prevenir antes que lamentar. No nos acordemos de ellos cuando hay estreñimiento, sino ir tomándolos antes. Si soy tendente a estreñirme desde casa, tomarlos unos días antes, previamente al viaje». Nutrimán ha dado mucha importancia a ese aspecto, el de actuar de previo, igual que ha recomendado no recurrir a laxantes. «Esto es la última opción y siempre y cuando lo recomiende un profesional sanitario, un médico o farmacéutico, porque sino el cuerpo se acostumbra», ha continuado apuntando.

Nutrimán ha terminado dando otro truco efectivo a Pepa Romero para evitar este «estreñimiento del viajero»: «Beber un vaso de agua tibia en ayunas, que no esté caliente, y le ponemos una cucharada de azúcar. Se remueve bien con la cuchara… Así se consigue que el agua salga del cuerpo hacia las heces, para que sean más blandas y salgan más fácilmente». María José Suárez, que estaba en plató siguiendo la intervención de Luis Alberto Zamora, ha recomendado el café en ayunas, pero este le ha contestado: «Sí, podría ser, pero eso va a depender de la persona. No le funciona a todo el mundo».