Nutrimán explica cómo entender la letra pequeña de las etiquetas de los alimentos: «Esto es lo realmente importante»

Nutrimán ha llegado al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para tratar un tema que desde hace algún tiempo se comenta mucho en redes y se debate entre los consumidores, que buscan información para conocer qué productos son los más saludables: las etiquetas de los alimentos. ¿Qué dicen realmente de lo que se va a consumir? ¿A qué aspectos hay que atender? Y. Estas cuestiones a respondido junto a Sonsoles Ónega, que ha seguido muy atenta las indicaciones y consejos de este experto ya habitual a los programas de la periodista.

Luis Alberto Zamora, que es la persona que está tras el apelativo de Nutrimán, ha dejado claro que «es un contrato, lo que de verdad compras no es lo que se ve, sino un contrato y la ley obliga a poner la información en las etiquetas, siendo más importante lo que dice por detrás que por delante». Ha ido poniendo ejemplos: «Estas galletas que anuncian en el paquete que es 0% grasa, pero al mirar por detrás tiene 90 gramos de azúcar. En este otro caso que figura que no tiene azúcar añadido, pero al leer la letra pequeña se comprueba que cuneta con 17 gramos de grasa. Al final te crees que es más saludable pero no…».

Otro caso es el de las etiquetas de 'light', que «se piensa que se va a adelgazar o no engordará tanto. Se podría poner el caso de las mayonesa light, que dicen que tienen un 30% menos de calorías pero si realmente el total son 276 calorías pues siguen siendo muchas y encima tiene 26 gramos de grasa, así que no vale que comamos en exceso de estos artículos por poner que son light porque al final es lo mismo o peor», ha apuntado Nutrimán. «A veces nos engañan porque pensamos que engordan menos pero es lo mismo, eso seguro», ha añadido.

Un tercer alimento que se puede utilizar para entender lo de la letra pequeña es el pan, entre rico en fibra y el integral. »Este último tiene 7,2 gramos y el rico en fibra otros 7,2. ¿Qué pasa? Que como tiene más de lo que exige la ley, pues listo, dicen eso de 'rico en'», ha explicado a Sonsoles Ónega el nutricionista y experto en alimentación.

Dicho todo esto, Nutrimán ha explicado varios puntos importantes para entender la letra pequeña de los envases, de la parte de atrás: «Vamos a encontrar la lista de ingredientes y la tabla nutricional, pues la lista de ingredientes es lo más importante. Suele ordenarse de mayor a menor, de más cantidad a menos cantidad, así que los primeros ingredientes que veamos son fundamentales. Otro detalles es comprobar que haya alimentos en bruto, en plan patata, leche… no tanto extracto de o esencia de». Ha añadido que siempre, por ley, deben incluirse las calorías, las grasas, los azúcares y las cafeínas.