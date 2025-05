Nutrimán da las claves para comprar queso «de verdad»: «Ojo con las 'sabanitas', las porciones, ciertos 'rallados' y 'en polvo'…»

Luis Alberto Zamora, más conocido como Nutrimán, ha participado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para tratar un tema que interesa a mucha gente, o así debería ser, pues ha arrojado luz sobre los engaños que se dan en torno a uno de los productos más consumidos por los españoles, un imprescindible en la mayoría de las despensa de nuestras casas: el queso. Y es que, aunque parezca mentira, se da gato por liebre y se anuncia como si fuera este lácteo a una serie de derivados que no lo son. Por eso, «para que no nos la den con queso», Nutrimán ha estado con Sonsoles Ónega para tratar este tema.

La primera advertencia va sobre qué debe llevar un alimento que se considere 'queso': «Debe tener cuajo, fermentos lácticos y sal. Si tiene algo más, eso no es queso». Así lo ha referido la nutricionista Rosana Carrión, que ha participado en una investigación llevada a cabo por reporteros del programa. Nutrimán ha incidido en ello y ha dado una segunda pista, además de mirar esos ingredientes que muestran las etiquetas: «Las sabanitas, los que se venden en porciones, los rallados o en polvo que suelen recomendarse para la pasta… Si nos fijamos, se complementa con plástico comestible, por así decir, que es como llamamos a fécula de patatas y otros aditivos que añaden para conseguir el producto final».

Y para que no haya dudas al respecto, ha hecho la prueba del algodón pero aplicada a este ámbito. Coger un mechero y quemar el producto: «Si se quema, se pone negro y huele a plástico, no es queso. El auténtico se funde y no se ve negruzco». Luis Alberto Zamora ha mostrado en un cuenco cuando se queman sabanitas o si se usa queso verdadero y se ha evidenciado lo que comentaba…

Respecto a qué productos sí se recomiendan, él ha dicho que se debe apostar siempre por opciones como «el requesón, que es buenísimo, con muchas proteínas, bajo en calorías, para ensaladas y otros platos. Y el queso feta, riquísimo, que se nota en el sabor el aroma. Para pizzas, la mozzarella fresca, la mozzarella de Bufala y opciones de este tipo».

Entre las curiosidades que ha comentado Nutrimán, relativa a ese plato tan típicamente italiano, las pizzas. «En los anuncios se suele usar cola para mostrar esas tiras de supuesto queso fundido y no es cierto. Es totalmente falso. Otra prueba de que no es el alimento que realmente pretenden vender es cuando se forman hilos largos a la hora de cortarlo, porque eso significa que contiene demasiados aditivos».

Este experto en nutrición ha terminado denunciando que, además de todo esto, el tema es que se cobra como queso «lo que realmente no lo es. «Es espeluznante y deberíamos asegurarnos siempre que compremos de si es realmente queso o no», ha terminado diciendo.