El tiempo justo

Una nutricionista explica cómo comprobar si las cuñas del supermercado son realmente queso: «Muchos productos son un engaño»

Verónica Chazín ha señalado como 'sospechosos' los paquetes de «rallados, gratinados» e incluso «las cuñas». Ha compartido 'el truco del mechero', para «que no nos la den con el queso».

Maria Sánchez Palomo

Los lineales de los supermercados ofrecen una amplia gama de derivados lácteos. Los quesos están entre los favoritos de la población y se hace mucho hincapié en los beneficios de su consumo. Sin embargo, no todo lo que se vende como si fuera queso lo ... es realmente y la nutricionista Verónica Chazín ha tratado de compartir las claves para diferenciar el que sí debería llamarse así y los productos que venden como si lo fueran y que son un engaño: «Hay que tener mucho cuidado y mirar siempre los ingredientes».

