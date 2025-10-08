Una nutricionista advierte del riesgo de usar táper de plástico: «Estos son los únicos seguros para la salud»

Cada vez más estudios e investigaciones alertan de cómo los recipientes de plástico, según el uso que se le de, especialmente al meterlos en el microondas, pueden transferir a los alimentos algunas sustancias químicas peligrosas para la salud de las personas. De ello ha tratado ... Joaquín Prat con la dietista Verónica Chazín, nutricionista y experta en tecnología de los alimentos que ha explicado en 'El tiempo justo' (Telecinco) cuáles son los continentes perfectos para la conservación de comida.

Lo primero que ha referido es que si hasta ahora se advertía sobre que tuvieran los símbolos de la copa y el tenedor, a día de hoy eso no es sinónimo de seguridad absoluta: «Los hay de diferentes calidades y siempre y cuando se sometan a una determinada temperatura puede darse esa transferencia de sustancias y químicos a los alimentos y es peligroso para la salud». Ha especificado que «el BPA (Bisfenol A) no es el único compuesto que conlleva cierto peligro, sino que hay otros muchos más» y de ahí que haya querido poner el foco en el tipo de táperes y recipientes que son totalmente seguros para el uso de las personas.

Las cámaras de 'El tiempo justo' han mostrado así los que se podrían usar sin riesgo alguno: «Estos, los de cristal, y con cierre hermético, imprescindible». Al escuchar a Verónica Chazín, el presentador ha compartido cómo hace él en casa y de qué manera hace unos años decidió «dejar los de plástico, no uso ninguno, y solo tengo de esos», en alusión a los que enseñaba la dietista.

Ella le ha dado la razón a Joaquín Prat, reconociéndole su buena praxis. Ha querido demostrar el porqué los de plástico, pese a lucir ese símbolo de la copa y el tenedor, se suelen estropear por el uso que le dan los consumidores, al introducirlos en el microondas, exponiéndolos a altas temperaturas: «Cuidado si tienen manchas blancas o se colorean con el tono de las comidas que conserven. También si se abomban o cambian de forma, ojo con eso que es señal de alerta».

Uno de los que han enseñado a los telespectadores ha sido un pequeño recipiente y ha comentado que «suelen ser los que se usan en las empresas de comida rápida o de servicio a domicilio. En esos casos jamás hay que conservarlos y reutilizarlos, mejor dejarlos y optar por estos que os enseño», ha añadido Verónica Chazín. Esta experta ha insistido en ir dejando el plástico y apostar por el cristal.