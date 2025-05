Nuria Roca señala 'indignada' a Juan del Val por su última escapada: « A mí no me ha llevado»

Juan del Val y Nuria Roca se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la televisión. Y es que, el matrimonio forma un tándem inseparable que siempre da mucho juego ya sea como colaboradores de 'El Hormiguero' (Antena 3) de Pablo Motos o como tertuliano y presentadora, respectivamente, de 'La Roca' (La Sexta). Pues bien, este domingo volvieron a ser el centro de atención del espacio de la cadena de Atresmedia cuando Nuria Roca no titubeó a la hora de mostrar ante las cámaras su 'enfado' con Juan del Val por la última escapada que se había marcado sin contar con ella.

Todo ocurría cuando en 'La Roca' comentaban lo que había sido la Feria de Abril de Sevilla y cuáles habían sido los rostros conocidos que habían pisado el albero del recinto ferial. Máxima de Holanda o Jeremy Irons eran algunos de los nombres que daban desde el programa de La Sexta cuando Juan del Val saltaba con una pregunta. «¿Máxima de Holanda ha estado?», cuestionaba con cierta sorna el escritor. «A ver, cuéntamelo tú», le replicaba en el mismo tono una de las colaboradoras del espacio, que llevaba a Nuria Roca a dirigirse a su marido ante la insinuación que dejaba su compañera de tertulia.

«¿Tú has estado en la feria?», le preguntaba directa la presentadora de 'La Roca' a Juan del Val que evitaba darle una respuesta, provocando que Nuria Roca lo 'acorralase' para que contestase. «Para empezar, ¿has estado en la feria?», volvía a incidir la presentadora en la pregunta. «Sí, pero muy poquito rato», contestaba el colaborador del programa de La Sexta que dejaba en evidencia el 'enfado' de su mujer.

«A mí no me ha llevado...», decía 'indignada' Nuria Roca ante las cámaras de 'La Roca' que con mucha sorna acababa apuntando: «Bueno, tampoco es que me tenga llevar».