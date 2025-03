Nuria Marín anima a la gente de Cataluña a vender sus casas únicamente a personas que hablen catalán: «Cada vez hay más gente...»

El precio de la vivienda en España es algo que trae de cabeza a miles de personas que quieren adquirir un piso o una casa, ya sea de obra nueva o de segunda mano.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre de 2024 la tasa anual de vivienda nueva subió un 2,5%, hasta el 12,3%, y la variación de la vivienda de segunda mano de la vivienda de segunda mano aumentó 3,2 puntos con respecto al anterior trimestre.

Ademas, esta subida de precios no se nota igual en todas las zonas del país y, en 10 comunidades autónomas, el incremento supera la media nacional. Algunas de las zonas donde más ha subido ha sido en Navarra, Andalucía, Cantabria o la Comunidad Valenciana, por ejemplo.

En lugares como la Comunidad de Madrid y Cataluña, aunque las alzas han sido menos acusadas, el nivel de precios elevados lleva dándose varios años atrás, por lo que, a día de hoy, se alcanzan costes muy altos para la población, sobre todo en las zonas más demandadas como las cercanas al centro de las ciudades.

Nuria Martín sobre el catalán y la venta de viviendas en Barcelona

Sobre este problema en materia de vivienda ha hablado la periodista catalana Nuria Marín, nacida en Vielha e Mijaran, Lérida y conocida por haber formado parte de programas como 'Sálvame', 'Socialité', 'Cazamariposas' o 'Love cost', entre otros. Algunas de sus palabras han causado cierta controversia.

«Si volem protegir la llengua, potser han de vendre els pisos de l'Eixample a gent que parlem català» («Si queremos proteger la lengua, quizá debemos vender los pisos del Eixample a gente que hable catalán», ha declarado Marín en una entrevista para el diario Ara.

Dando contexto a estas palabras, la periodista contaba que está intentado buscar casa nueva en Barcelona para mudarse al Eixample pero alega que es demasiado caro. Como principal motivo, Marín achaca estos altos precios a la presencia de extranjeros con mucho dinero que están dispuestos a pagar lo que sea para vivir en los mejores y más céntricos barrios de la Ciudad Condal.

«Que los catalanes no tengamos que irnos»

«Cada vez hay más gente que viene a vivir a Barcelona que no habla catalán, que no se relaciona con catalanes, que se junta con los de su país porque hay chupipandis de expats», indicaba la periodista, refiriéndose con expats a las personas de fuera de España que tienen un alto poder adquisitivo y no están hechos a la vida local pero se instalan en los barrios más exclusivos.

«Que los catalanes no tengamos que irnos si es posible», indica Marín en la misma entrevista, dando a entender que por culpa del fenómeno explicado muchos catalanes tienen que dejar ciertas zonas porque no se pueden permitir vivir ahí debido al alto coste de la vivienda.