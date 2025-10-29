Un fructífero negocio y una promesa que lo ha convertido en predicador: la nueva vida de Dani Alves sale a la luz

La nueva vida de Dani Alves como predicador en una Iglesia de Gerona ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días en los distintos programas de la parrilla de televisión. Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' ( ... Telecinco) o Ana Terradillos en 'La mirada crítica' (Telecinco) fueron algunas de las presentadoras que se pronunciaron rotundas acerca del asunto, pero en 'Espejo Público' (Antena 3) fueron más allá, ya que Miquel Valls, copresentador del matinal, sacó a la luz el motivo de su nueva vida como predicador que estaba en una promesa que había hecho en los primeros días de prisión.

'Espejo Público' llegaba a la sección de crónica social y como habían avanzado a lo largo del programa, Dani Alves era uno de sus protagonistas. Los miembros de la tertulia ofrecieron sus opiniones al respecto hasta que Miquel Valls entró en escena para revelar toda la información que tenía del exfutbolista.

«Vamos a contar la sucesión de los hechos. Al tercer día de estar en prisión, él lo que hace es pedir una Biblia y, desde entonces, todos los días que está en el centro penitenciario de Brians, estudia la Biblia, lee la Biblia y predica la Biblia», explicaba el periodista de 'Espejo Público'. «Una de las cosas que hace cada noche es pedir a Dios y decir que la verdad salga a la luz. Entendiendo con esto que si la verdad saliera a la luz, él quedaría libre», exponía Miquel Valls ante las cámaras del matinal de Antena 3. «Llega un punto en el que Dani Alves sale del centro penitenciario, Dani Alves cree que ha salido por un milagro de Dios y luego es absuelto», manifestaba el periodista que sacaba a la luz el momento 'clave' de la cronología.

«Entonces, qué es lo que sucede después. Después hay una celebración, como un ritual, con unas personas muy cercanas al futbolista donde él entierra al Dani futbolista, que ya no va a existir nunca más, y empieza una nueva vida, un nuevo hombre, como predicador de Dios porque se lo debe, porque pactó con él, porque lo quiere cumplir. Entonces, desde que él sale de prisión, todos los domingos va a hasta esa Iglesia de Girona donde se encuentra con distintas personas, esta Iglesia le pide a Alves: 'Oye, por favor, ¿podemos grabarte para que así se pueda popularizar más nuestro movimiento?' Dani accede a grabar... Y es cuando se difunde esta imagen», relataba Miquel Valls que para completar su información desvelaba cómo se ganaba la vida ahora Dani Alves.

Noticia Relacionada Borja González, ganador de 'Supervivientes', carga contra 'Vamos a ver' por lo emitido que afecta a su hijo Mari Carmen Parra El vencedor de la última edición del 'reality' respondió al espacio de Patricia Pardo tras haber sido protagonista inesperado en 'El club social'

«Se gana la vida con un negocio de açai y le funciona muy bien», afirmaba el copresentador de 'Espejo Público' que cerraba su intervención con el foco puesto en Joana Sanz, mujer del exfutbolista. «No comparte lo que practica Dani Alves, pero lo acepta», zanjaba Miquel Valls ante las cámaras de Antena 3.