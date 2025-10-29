Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
Varias provincias en alerta por un nuevo frente de lluvias y tormentas

ESpejo Público

Un fructífero negocio y una promesa que lo ha convertido en predicador: la nueva vida de Dani Alves sale a la luz

Miquel Valls, copresentador del matinal de Antena 3, reveló todos los detalles acerca de esta nueva etapa que vive el exfutbolista

Pablo Motos se confiesa: revela la invitada que se le resiste y el famoso actor con el que dijo 'tierra trágame'

Miquel Valls, copresentador de 'Espejo Público', ha revelado la promesa que hizo Dani Alves en la cárcel y le ha llevado a ser predicador.
Miquel Valls, copresentador de 'Espejo Público', ha revelado la promesa que hizo Dani Alves en la cárcel y le ha llevado a ser predicador. Antena 3
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La nueva vida de Dani Alves como predicador en una Iglesia de Gerona ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días en los distintos programas de la parrilla de televisión. Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' ( ... Telecinco) o Ana Terradillos en 'La mirada crítica' (Telecinco) fueron algunas de las presentadoras que se pronunciaron rotundas acerca del asunto, pero en 'Espejo Público' (Antena 3) fueron más allá, ya que Miquel Valls, copresentador del matinal, sacó a la luz el motivo de su nueva vida como predicador que estaba en una promesa que había hecho en los primeros días de prisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app