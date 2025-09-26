Las notas de Alexia Rivas cuando estudió Periodismo: Juan Luis Galiacho fue su profesor y ha revelado sus calificaciones

Alexia Rivas saltó a la fama en plena pandemia tras ser descubierta en casa de Alfonso Merlos, semidesnuda, cuando este salía con Marta López. Aquello supuso un auténtico tsunami para la joven periodista, que vio cómo aquel episodio se convirtió en broma y meme nacional y pudo perjudicarle en cuanto a su proyección profesional. Años después, Rivas ha sabido encontrar su hueco en televisión y es una habitual en varios programas de la parrilla de Mediaset, entre ellos en 'El tiempo justo' (Telecinco). En este programa suele ser una tertuliana habitual cuando se habla de corazón y al debatir sobre concursos como 'Supervivientes', donde ella misma participó

Este viernes se sentaba en la mesa de debate junto a varios compañeros, entre ellos el periodista Juan Luis Galiacho. Estaban haciendo referencia a una posible relación puntual –sin desvelar de qué naturaleza– entre Rivas y el futbolista Courtois, jugador del Real Madrid. Este acaba de comprarse una mansión de 15.000 metros cuadrados y Alexia ha hecho referencia a ese contacto que mantuvo en sus primeros pasos en Madrid con el portero del club blanco. «Yo trabajaba en Marca. Había llegado a Madrid, tenía 20 añitos nada más…», ha apuntado.

Al escucharla es que Galiacho le ha hecho una broma al respecto y Alexia, al comentar sobre su trayectoria en 'Marca', ha desvelado que él fue profesor suyo en la carrera de Periodismo: «Sí, sí, yo fui alumna tuya». Juan Luis Galiacho lo ha admitido, asintiendo con la cabeza, y es ahí que Alexia Rivas ha sorprendido a todos al dar detalles incluso sobre las calificaciones que el periodista le puso en las asignaturas que él le impartió. La periodista ha hablado alto y claro, sin cortarse: «Claro que sí, ¡y me pusiste un 8!». No ha llegado a decir si para ella fue justo o esperaba más, pero por el gesto y la mueca ambos han sonreído y seguido con alguna broma que ha terminado dando paso al siguiente tema de la parte de corazón de 'El tiempo justo'.

Alexia Rivas nación en Ponferrada, en León, y tras Marca ha pasado por medios como La Sexta o 13TV hasta recalar en Telecinco. Se dio a conocer en su etapa en 'Socialité' y, como se apuntaba anteriormente, se hizo famosa tras el denominado, con tono de sorna, 'Merlos Place'. Estuvo un tiempo alejada de la televisión y se centró en su faceta como influencer. A día de hoy cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes y se ha ganado su lugar en Mediaset.