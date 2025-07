Noelia Núñez vuelve a televisión tras dejar su acta de diputada: «No tengo nada que esconder»

Semana con nombre propio en el panorama político nacional, con Noelia Núñez prácticamente opacando los escándalos de corrupción del PSOE a cuentas de las mentiras que habría en tres de sus currículum, donde figuraría que ha terminado estudios en Derecho que, en estos momentos, están por finalizar. La ex diputada y ex vicesecretaria del PP ha concedido una entrevista en directo a 'Todo es Mentira' (Cuatro) donde ha dejado claro que la decisión de dimitir ha sido suya: «La he tomado yo y nadie me ha presionado para ello».

Pablo González, al frente del espacio en verano, le ha preguntado si considera que se la está utilizando por parte del Partido Popular para demostrar ejemplaridad. Ella ha contestado que el PP no ha sacado partido de lo sucedido, no se ha aprovechado de esta polémica. «No tengo nada que esconder así que fui yo la que se lo comuniqué directamente a Alberto Núñez Feijóo y también a Isabel Díaz Ayuso para trasladarles lo que quería hacer», ha comentado con el presentador. «Dimito porque reconozco mi error. No hay mentiras en el currículum sino que me he equivocado al no incluir 'estudios en' para que quedara claro que no había finalizado la carrera», ha añadido.

Sobre cómo se ha sentido ante la respuesta de Feijóo y Ayuso, Noelia Núñez también se ha querido manifestar de manera clara. El primero le dijo «que no pasaba nada, que hacía lo correcto, y yo también lo consideré así, por lo que estoy tranquila y no siento que me hayan utilizado, me reitero, porque ha sido decisión propia». Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, ella le preguntó cómo se encontraba. «Tiene experiencia en ser señalada y se preocupó sobre todo por conocer mi estado de ánimo. Me han atacado mucho y han dicho barbaridades, por lo que sabe lo que es y me ha apoyado», ha especificado.

Noelia Núñez ha dicho que están siendo «días complicados, duros, bastante difíciles, pero estoy tranquila por haber asumido mi responsabilidad. No he tenido intención de mentir». Pablo González ha repasado con ella, en directo, algunos comentarios de la propia Núñez en redes donde permitía que se siguiera dando lugar a ese equívoco y le ha recalcado que nunca ha corregido a quienes hicieron alusión a ella como que tenía finalizados sus estudios universitarios. Según Núñez, su intención no fue nunca que se pensara lo que no era: «Jamás he mentido diciendo que había terminado mi formación en la Universidad».