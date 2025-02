Niña Pastori recuerda el vergonzoso momento que pasó en un bar: «Me descompuse»

'Martínez y Hermanos' (Cuatro) sumaba este miércoles un programa más a su nueva temporada. Así, tras 'First Dates', que impactó a la audiencia con una de las cita más explosivas que se han visto, el programa de Dani Martínez se asomaba a la pequeña pantalla con Dani Fernández, Susana Abaitua y Niña Pastori como invitados de la noche, que llegaban para pasar el cuestionario más 'peliagudo' del humorista. Un test al que todos respondieron y que dejaron a la luz un momento vivido por la cantante que nadie de la audiencia hubiera imaginado y que dejó a esta completamente avergonzada.

«¿Has hecho un 'simpa'?», era la pregunta que Dani Martínez lanzaba a los invitados de 'Martínez y Hermanos' y que llevaba a Niña Pastori a sincerarse. «Me fui una vez sin pagar, que es diferente», bromeaba la cantante en el programa de Cuatro que pasaba a relatar la anécdota que vivió cuando tenía 17 años.

«Estaba acostumbrada en San Fernando, en mi tierra, a que siempre pagaban mis padres y yo no estaba acostumbrada», empezaba contando Niña Pastori que explicaba que cuando se mudó a Madrid esto le pasó factura. «Me quedaba enfrente de Atocha y al lado había un bar en el que se comía de menú, me voy un día a comer y como no estaba acostumbrada, comí, me levanté y me fui», narraba la invitada de 'Martínez y Hermanos'. «Pasé una vergüenza... yo iba allí siempre. Cuando llegué a la puerta me dijo el hombre: 'Perdona, señorita, tiene usted que pagar' y me quedé blanca, muerta. Yo no estaba acostumbrada, me descompuse», declaraba la cantante que recordaba la vergüenza que pasó aquel día.

No obstante, Niña Pastori dejó claro a Dani Martínez que nunca se había ido sin pagar de un sitio. «No he hecho nunca un 'simpa'. Soy muy formal», aseguraba la invitada de 'Martínez y Hermanos' que desataba las risas del público.

«Haberle dicho ya te lo pagará mi madre con un bizum, dentro de 25 años lo entenderás», le replicaba el presentador del programa de Cuatro para dar por concluida la anécdota de Niña Pastori.