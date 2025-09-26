Los nervios le juegan una pasada a una soltera y tiene que escabullirse al baño: «Me duele la barriga»

Jessica (39), una profesora de educación infantil de Barcelona, llegaba a 'First Dates' hecha un manojo de nervios. «Soy muy vergonzosa. Cuando tengo una cita fuera de aquí, lo paso fatal. Es que ni como», contaba en la entrevista de presentación. A petición de Laura Boado, la soltera también se refirió a una de sus pasiones, el deporte. «Juego al fútbol. Siempre me ha gustado, lo que pasa es que me apunté muy tarde porque mis padres no me dejaban. Creé un equipo en la universidad», comentó antes de encontrarse con su cita.

Respecto al amor, Jessica deseaba encontrar a «esa persona especial», sin importarle cómo fuese físicamente. Sin embargo, al encontrarse con Myriam (43), una masajista italiana afincada en Valencia, supo que no le encajaba. «Es demasiado para mí», argumentó. A ella le gustan las chicas sencillas. En cambio, a primera vista, a Myriam su pretendienta sí le llamó la atención.

Una vez acomodadas en la mesa, empezaron a salir las incompatibilidades de ambas solteras. Una era prácticamente insalvable para embarcarse en una relación, pues Jessica quiere ser madre, y es algo que no entra en los planes de Myriam. «Yo no quiero ser madre porque luego crecen. Si se quedaran pequeños siempre como un perrito sí», apuntaba la masajista.

Muchas diferencias y casi ningún punto en común

La mención de las mascotas puso en evidencia otra gran discrepancia entre las dos. Para la italiana era imprescindible que a su pareja le gustaran los animales. «Mi perro es el amor de mi vida», le explicaba. Que Jessica reconociera que no es su caso, y que además los peludines le dan miedo descolocó a Myriam. «No entiendo, no concibo la idea de que a una persona no le puedan gustar», espetaba en los totales.

Myriam y Jessica en el momento de la decisión final, donde acordaron irse cada una por su lado Cuatro

La cita transcurría sin muchas expectativas, pero la maestra no lograba aplacar los nervios, y así se lo comentaba a su acompañante. «Cuando he entrado estaba temblando, fatal. Cuando tengo una cita, se me quita el hambre. En sí soy muy tímida, muy vergonzosa». Myriam reflexionaba sobre el sentir de la barcelonesa con el equipo de 'First Dates', preguntándose si era su culpa también. «Yo me puedo imaginar esta chica que quizá se esperaba a otra persona, y me ve a mi toda maquillada y con tacones y ella igual se ha sentido incómoda». La soltera intentó como pudo hacerla sentir mejor, asegurando que era completamente normal que se sintiera así. «Deja fluir lo que sientes», le aconsejó.

Pero poco después, Jessica tuvo que interrumpir la conversación para marcharse al baño. «Madre mía. Me duele la barriga de los nervios», le explicó a una de las gemelas. Su cita se quedaba en la mesa sin saber cómo reaccionar. «A mi nunca me ha pasado tener un apretón mientras tengo una cita», apuntaba la italiana en ausencia de su compañía. Además, adelantaba la decisión final que tomaría al final de la velada. «Creo que somos bastante diferentes», afirmaba. En el aseo, su cita aprovechaba el impasse para comentar por teléfono con una amiga, llegando a la misma conclusión. «No me ha gustado, pero es simpática y agradable »