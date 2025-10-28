Nawja Nimri, en apuros por lo que se le escapa en la entrevista con Broncano: «Se mete en un lío nada más empezar»

Netflix despide octubre con el estreno de la segunda temporada de una de sus series española más exitosa de los últimos años. 'Respira' vuelve a la plataforma de 'streaming' con más tensión, adrenalina, pasiones, drama y un gran dilema para los protagonistas: la ... privatización del Hospital Joaquín Sorolla y el desafío a las convicciones y principios del equipo médico que ello supone.

Así se empieza una entrevista, no tenemos que hacer nada, solo dejar que Najwa cuente que tiene armas y disfrutar del viaje. #LaRevuelta @Najwa_Nimri pic.twitter.com/FBeAg17Ynr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2025

Si Blanca Suárez y Manu Ríos fueron a divertirse a 'El Hormiguero' la semana pasada para promocionar los nuevos capítulos, Nawja Nimri visitó este martes 28 de octubre 'La Revuelta'. «Es una invitada que es significativa para la historia del programa. Vino en la primera temporada y luego vino el año pasado en la primera semana, justo cuando acabábamos de empezar. Además, hizo predicciones que se cumplieron. Hemos ido de su mano», la presentaba David Broncano.

La cantante y actriz participó en el 'show' de La 1 en septiembre del año pasado, cuando el formato heredero de 'La Resistencia' llevaba solo dos entregas en Televisión Española. En aquella entrevista, Nimri también presentó la primera temporada de 'Respira', desveló que Pablo Motos la tiene vetada y vaticinó que 'La Revuelta' superaría en audiencias a 'El Hormiguero'.

En mitad de otra de las inclasificables entrevistas de Broncano, invitada y presentador rememoraron otro de los momentos inolvidables del espacio de la cadena pública: la berrea del ciervo cuando la vetada entrevista a Jorge Martín. «Aquello sí que fue historia. Mi hijo me preguntaba de qué me reía y yo le decía: tú no lo entiendes, pero esto es muy gracioso», comentaba la actriz.

Nawja Nimri y Broncano hablan de la muerte

Como acostumbra, la protagonista de ‘Abre los ojos’, ‘Vis a Vis’ o ‘La virgen roja’ habló sin filtros y se metió en todos los charcos, desde el humor a la reivindicación de la lucha de clases. Nada más entrar a plató, el jienense comentó si su atuendo se debía al manejo de herramientas de campo, lo que le dio pie a Nimri a hacer una confesión que dejó a los presentes asombrados. «Tengo armas, una 9 milímetros parabellum, un subfusil, un rifle, granadas que no explotan ya y un cuchillo de los que se sacan como navaja». La pistola, aclaró al momento, es de mentira.

Broncano quiso averiguar si disponía de licencia de armas, a lo que la actriz contestaba, no muy convencida con un 'sí'. «Se metió en un lío nada más empezar», se mofó el cómico. «No sé si puedo decir lo que voy a decir, siempre me pasa lo mismo», se resignó Nimri, consciente de que cada vez que va a 'La Revuelta' se mete «en problemas».

Este programa ha ido de la mano de Najwa siempre. En La Resistencia ella fue la que contó lo de La Caja™ y ella fue la que hecho el carbón en el arranque de La Revuelta. Con ella empezó todo 🦌



Najwa es historia del programa ❤️ #LaRevuelta @Najwa_Nimri pic.twitter.com/NK0oDEBsfG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2025

Al hilo, la invitada de ‘La Revuelta’ relató una anécdota de la época del confinamiento que explicaba por qué tenía armas en casa. La policía la paró mientras estaba tratando de llegar al gimnasio en un coche que le prestaron. «Les dije que era actriz, la de 'La Casa de Papel'. Y me dijeron: ‘ni idea, o te conozco’».

Lo mismo hablaron de armas que de la muerte, pues Broncano mencionó que ha dejado por escrito sus últimas voluntades.«Si me quedo solo enchufado a una máquina, he dicho que apaguen sesión. Y he decidido donar órganos», desveló. La actriz también lo tiene todo meditado. «Cuando fallezca, quiere ser depositada en un lugar desde el que entre en conexión directa con todo lo que baja de las estrellas, como una pirámide, para el alma vaya directa al cielo y pase a ser información al vacío de una manera mágica. Algo metafísico».