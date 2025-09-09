Nacho Cano habla por primera vez sobre su causa judicial: «Para que sepáis cómo opera la banda criminal que nos gobierna»

Al tiempo que 'La Revuelta' ha arrancado el nuevo curso pisándole los talones y con aplauso unánime de la audiencia por la elección de la primera visita, 'El Hormiguero' no escatima en invitados polémicos. En la primera semana de la 20ª vigésimo temporada ya se han sentado con Pablo Motos expertos en llenar titulares de la talla de Bertín Osborne,Arturo Pérez-Reverte, y el último, Nacho Cano.

Este martes 9 de septiembre el ex integrante de Mecano habló por primera en televisión sobre la causa judicial que lo acusaba de comisión contratación ilegal de trabajadores extranjero y de tráfico de personas, tras haber fichado para su musical 'Malinche' a una veintena de becarios mexicanos. Tras el archivo de la misma, Cano ha anunciado que ha interpuesto una querella por prevaricación contra la jueza que lo investigó. «La jueza Inmaculada Iglesias me ha perseguido de manera injusta todo este tema y la Audiencia provincial ha decidido que aquí no había ningún problema, después de dos inspecciones de trabajo», empezó declarando.

El productor y director no escatimó en detalles, remontándose cronológicamente al principio del asunto, que viene «de mucho antes de lo que todo el mundo piensa». Según la versión de Cano, cuando Isabel Díaz Ayuso lo premió en 2021 con la Gran Cruz del 2 de Mayo con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. Él le agradeció el gesto alabando su ‘valentía’ por haber mantenido abiertos los teatros durante la pandemia.

Dos años después, días antes de las elecciones generales, le entraron en casa. Pero no se llevaron nada. Al denunciarlo, la policía le aseguró que las cámaras de seguridad de alrededor de su domicilio, en la céntrica Plaza de Oriente, estaban apagadas. Sin embargo, más tarde lo investigó por su cuenta y le dijeron que no era verdad. Entonces, el allanamiento de morada que sufrió empezó a tomárselo como un aviso.

Nacho Cano cree que ha sido víctima de una conspiración

A continuación se remontó a diciembre de ese mismo año, 2023. «Yo traigo unos 20 becarios de México a estudiar. Con todo pagado, unas condiciones increíbles, gente con mucho talento. A la semana, hay una chica que monta mucho lío y se la sacan del programa. Estaban todos viviendo en un hostal, tenia que haber una cierta armonía y esta estaba como una regadera. No se muy bien cómo ocurre, pero ella acaba en la comisaría de policía. Ahí, ven la luz: durante seis meses empiezan a pertrecharlo. Un día llegan donde están los chicos ensayando, los meten en coches, se los llevan a comisaria y los tienen once horas de interrogatorio, sin asistencia legal ni del consulado, intentando sacar algo malo de mi», relató el invitado.

Dos días después lo detuvieron a él. «Me acusaban de que los chicos habían entrado ilegalmente. Mentira. Un policía me dice ‘Nacho, lo siento, porque yo fui a tu casa cuando pasó lo del robo’. Ahí yo empiezo a preguntarme todo esto», aseveró.

«Según salgo, noto que la gente me empieza a mirar raramente. Al minuto ya se había publicado mi detección. Y a la hora tras dar una rueda de prensa, Óscar Puente, ministro de Transportes, retira el esponsorizaje de Renfe». El productor señaló directamente al Gobierno y a la policía, «todo estaba estaba fabricado para ser una cortina de humo porque ese semana a Begoña Gómez la imputaban o algo así», apuntó directamente.

En su opinión, todo obedece a una conspiración del Ejecutivo y sus afines. «Como la bestia negra es Ayuso, vamos a intentar cargarnos a este porque hemos intentado cargarnos al hermano, al primo… Pues queda Nacho Cano. Entonces, van conmigo a saco, pero a saco de una forma absurda. Yo todo lo que tengo lo tengo de vender canciones, entradas y este público maravilloso, al cual tengo que agradecer seguir vivo. Esto no lo estoy haciendo por mi, sino por la gente, para que no le pase a nadie más. Para que sepáis cómo opera esta banda criminar que nos gobierna», sentenció.