Nacho Cano desvela cuándo dejó las drogas y qué ganador de dos Oscar le ayudó

Nacho Cano (60) y Hans Zimmer (65) son algo más que amigos. Porque el compositor de bandas sonoras y ganador de dos premios Oscar Hans Zimmer fue quien ayudó a un jovencísimo Nacho Cano a dejar las drogas; una amistad de la que el ex integrante de Mecano ya habló en el documental de Netflix sobre el musical 'Malinche' y de la que arrojó más detalles este lunes por la noche en 'Mi casa es la tuya', el espacio de entrevistas con Bertín Osborne.

El presentador preguntó a Nacho Cano cómo gestionó la fama durante los primeros años de estrellato. «Durante los 5 primeros años no hubo ningún tipo de gestión. Hubo más bien ingestión. E indigestión», reconoció a Bertín Osborne. «Y a los 5 años tuve un colapso importante de salud. Lo tuve jovencito, a los 23 años», reveló. Aquello sucedió en Londres durante la grabación de un disco (de dos) con el oscarizado Hans Zimmer: «Nos hicimos muy buenos amigos».

Bertín Osborne no dio crédito a la amistad de Nacho Cano con Hans Zimmer. «Estábamos grabando en un estudio en Londres y yo... Fueron unos años que no había medida. Poca información. De mi primer grupo murieron casi todos. Y de los grupos de esa época palmó gente: no había información, se había muerto Franco y el Madrid de los ochenta era como cuando los galgos los sacas detrás de la zanahoria... Y nos queríamos comer todas las zanahorias», explicó el cantante y compositor.

«No había información y encima apareció el sida en el 85. Fueron años de mucho traqueteo, donde nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin. Yo tenía 23 años y ahí corté.... Yo mismo... No sé cómo fue... Hans me llevó a un sitio, estuve unos días y cuando salí me fui al museo donde está Tutankamon, me puse delante de él y cambió...», continuó contando. Nacho Cano reconoció que le daba reparo contarlo, pues no era un «sistema curativo» recomendable.

El ex de Mecano reconoció que probó de todo en su momento (el extásis, por ejemplo) y que actualmente sí bebe cuando sale: «Pero nada de drogas ni estupefacientes». «Ahí tienes que hacer un cambio radical. Lo tienes que hacer radical. Tu cuerpo te dice 'oye'. La suerte que tuve fue que fueron pocos mis años intensos. Hay que cuidarse. La salud es fundamental. No tienes otro cuerpo. Hasta para divertirte tienes que estar sano. Si lo estás intoxicando...», contó. Cano, a los 23 años, paró «de la vida loca».