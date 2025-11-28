Nacho Abad señala rotundo el motivo por el que los españoles han normalizado las «mentiras» del Gobierno

«Ábalos en prisión, es el primer diputado en activo que pisa una celda y al PSOE le han pedido las cuentas un juez de la Audiencia Nacional, sospechan que en el socialismo se blanqueaban las mordidas de Cerdán y del propio Ábalos, otro juez llama a los fontaneros del PSOE con todos sus tejemanejes, otro magistrado escucha cómo Aldama apunta a Víctor Ángel Torres y dice que pedía mordidas, otro juez más pide las agendas a la mujer del presidente y su asistente, los del Supremo condenan al fiscal general...Corrupción en sus diferentes modalidades», señalaba Nacho Abad que repasaba las distintas investigaciones que tienen al Gobierno en jaque antes de lanzar al público una clara pregunta.
«Y, ¿con qué promesa llegó Sánchez al Gobierno? Acabar con la corrupción, parece un chiste. Es todo mentira», afirma rotundo el presentador de 'En boca de todos' que volvía a cuestionar a la audiencia. «Y yo les pregunto: ¿tolerarían ustedes la mentira en su vida privada? Si no la toleran en su vida privada porque la tenemos que tolerar en el Gobierno», manifestaba tajante Nacho Abad que continuaba con su intervención ante las cámaras de Cuatro.
«Verán, yo perdonaría una mentira de un hijo, de una pareja, de un padre... Digo que las perdonaría, no que las toleraría. Pero, hemos normalizado las mentiras del Gobierno», indicaba Nacho Abad que acto seguido explicaba el motivo de la pasividad de los ciudadanos. «Y, ¿saben la razón de haber normalizado esas mentiras? Pues, porque hay una amenaza latente siempre: cuidado que viene la ultraderecha. Mejor mentira, mejor que nos sigan mintiendo, que nos sigan robando, que venga la ultraderecha y aplaudimos (a la corrupción)», exponía el presentador de 'En boca de todos' lleno de indignación.
