Nacho Abad señala rotundo el motivo por el que los españoles han normalizado las «mentiras» del Gobierno

Nacho Abad ha vuelto a dar este viernes un golpe en la mesa durante la emisión de 'En boca de todos' (Cuatro). Así, si el presentador este jueves explicaba la «razón» por la que el fiscal general del Estado había sido condenado, este ... viernes el periodista no ha dejado pasar la oportunidad tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García de hacer un llamamiento a la audiencia ante las continuas «mentiras» del Gobierno, además, de señalar el motivo por el que se han normalizado dichos embustes.

«Ábalos en prisión, es el primer diputado en activo que pisa una celda y al PSOE le han pedido las cuentas un juez de la Audiencia Nacional, sospechan que en el socialismo se blanqueaban las mordidas de Cerdán y del propio Ábalos, otro juez llama a los fontaneros del PSOE con todos sus tejemanejes, otro magistrado escucha cómo Aldama apunta a Víctor Ángel Torres y dice que pedía mordidas, otro juez más pide las agendas a la mujer del presidente y su asistente, los del Supremo condenan al fiscal general...Corrupción en sus diferentes modalidades», señalaba Nacho Abad que repasaba las distintas investigaciones que tienen al Gobierno en jaque antes de lanzar al público una clara pregunta.

«Y, ¿con qué promesa llegó Sánchez al Gobierno? Acabar con la corrupción, parece un chiste. Es todo mentira», afirma rotundo el presentador de 'En boca de todos' que volvía a cuestionar a la audiencia. «Y yo les pregunto: ¿tolerarían ustedes la mentira en su vida privada? Si no la toleran en su vida privada porque la tenemos que tolerar en el Gobierno», manifestaba tajante Nacho Abad que continuaba con su intervención ante las cámaras de Cuatro.

Noticia Relacionada Ana Rosa Quintana sorprende al decir alto y claro lo que realmente piensa del PSOE Mari Carmen Parra La presentadora del matinal de Telecinco, además, señaló lo que le hace falta al partido político

«Verán, yo perdonaría una mentira de un hijo, de una pareja, de un padre... Digo que las perdonaría, no que las toleraría. Pero, hemos normalizado las mentiras del Gobierno», indicaba Nacho Abad que acto seguido explicaba el motivo de la pasividad de los ciudadanos. «Y, ¿saben la razón de haber normalizado esas mentiras? Pues, porque hay una amenaza latente siempre: cuidado que viene la ultraderecha. Mejor mentira, mejor que nos sigan mintiendo, que nos sigan robando, que venga la ultraderecha y aplaudimos (a la corrupción)», exponía el presentador de 'En boca de todos' lleno de indignación.