Nacho Abad opina con crudeza sobre Carlos Mazón tras su comparecencia un año después de la dana en Valencia: «Ha mentido como un canalla»

Este miércoles 29 de octubre de 2025 se cumple el primer aniversario de la trágica dana que arrasó buena parte del este peninsular, dejando en total 237 víctimas mortales, 229 de ellas en la Comunidad Valenciana, la región más afectada por la riada.

Un año después del desastre tiene lugar en Valencia, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el homenaje de Estado en recuerdo a las víctimas, con protagonismo para sus familias en un acto solemne presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia y que contará con otras autoridades del Estado, como Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.

Precisamente, Mazón ha comparecido en la mañana de este miércoles y ha reconocido que «hubo cosas que debieron funcionar mejor», aunque «hoy no es el día para la confrontación». Su declaración institucional coincide no solo con el primer aniversario de la dana, sino con un momento en el que continúa la tensión y las protestas contra el líder del PP valenciano.

«Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente, y hoy de nuevo debemos reconocerlo», ha dicho, también, Carlos Mazón, a quien se exige su dimisión al frente del Gobierno autonómico por su gestión de la catastrófica dana.

No han tardado en producirse las reacciones a las últimas palabras del presidente de la Generalitat. En directo, en televisión, Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', en Cuatro, no se ha mordido la lengua.

La reacción de Nacho Abad a las palabras de Carlos Mazón

«Dice que no es el día para la confrontación, pero yo creo que todos los días son para asumir responsabilidades que nadie ha asumido. Además, ha dicho que trataron de hacerlo lo mejor posible y a mí me resulta doloroso e incluso grotesco que este señor siga al frente de la Comunidad Valenciana solidarizándose con las víctimas cuando él estaba en el Ventorro», dijo en primer lugar Nacho Abad.

«No entiendo que un mentiroso esté al frente de la Comunidad Valenciana» Nacho Abad

El presentador de 'En boca de todos' fue uno de los muchos periodistas que se desplazaron aquellos días a la zona cero de la dana para informar de primera mano sobre el terrible suceso. Nacho Abad vivió en primera persona la tristeza e indignación de muchas personas y cómo se empezaban a reconstruir los pueblos destrozados por la riada.

Por eso, Abad no se ha podido contener tras escuchar las declaraciones de Mazón este miércoles. «Ha mentido como un canalla y está ocultando datos, no entiendo que un mentiroso esté al frente de la Comunidad Valenciana», zanjó en el programa que ocupa las mañanas de Cuatro de lunes a viernes.