Una mujer afectada de migraña hace balance de su vida con esta enfermedad: «He pasado 12 años en una cama y he consumido ya más de 40.000 pastillas»

Patricia Ripoll es una de las más de cinco millones de personas que padecen de ataques de migraña en España. El presidente de la Sociedad Española de Neurología ha hablado sobre los bulos en torno a una posible operación: «No tiene cura».

Maria Sánchez Palomo

Patricia Ripoll es una mujer de 48 años que lleva padeciendo con ataques de migraña desde que tenía 12 años. De hecho, recuerda como «si fuera ayer» la primera vez que le ocurrió: «Era pequeña y estábamos en verano, jugando con mis primos. ... Yo me tuve que ir a la cama y acostarme a oscuras por el intenso dolor que sentí. Fue el primero de muchos…». Así lo ha contado Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha compartido cómo es la vida con lo que está considerado una enfermedad.

