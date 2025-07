Muere Toni Cruz, artista incansable y visionario revolucionario

Artista de los pies a la cabeza, empresario incansable y visionario de la televisión, Toni Cruz lo ha vuelto a hacer, y el viernes nos dejó a todos boquiabiertos, como hizo infinidad de veces. Pero esta vez no ha sido por contradecir la ... teoría de la evolución de Darwin, ni por cantar una oda al bidet, ni por hacernos trasnochar con 'Crónicas Marcianas' o por crear uno de los mayores éxitos de la televisión mundial, 'Operación Triunfo'… Toni nos ha dejado mudos pues, como comunicó su familia, «se ha ido de gira indefinida».

Antonio Cruz Llauna, Toni Cruz, nació en Girona en 1946 y un providencial traslado a Canet de Mar lo unió al que sería su compañero de viaje, Josep María Mainat. Juntos formaron un grupo de música (The Blue Cabrits); se unieron con Miquel Àngel Pasqual en 'La Trinca', trío que revolucionó el panorama musical de los años 70 con canciones de crítica social y política, gran sentido del humor y una peculiar puesta en escena, que sin duda hoy les harían estar en la cárcel o ser «cancelados», y crearon una de las mayores productoras de televisión de nuestro país (Gestmusic), responsable de éxitos como Crónicas Marcianas, Operación Triunfo, Mira quién Baila, Allá tú o Tú sí que vales. Con la venta de Gestmusic a Endemol, Toni Cruz fue nombrado presidente de la multinacional en España, y tras su salida del grupo siguió vinculado al mundo audiovisual en proyectos como «G Experiència», exposición 4D sobre Gaudí, o la dirección de la plataforma Barça One. La historia de la música, del espectáculo y de la televisión no puede escribirse sin Toni Cruz y su inseparable Josep María Mainat.

Toni era de los grandes. Era grande en estatura, en talento y en sentido del humor. Sorprendía en las situaciones más insospechadas, le gustaba reirse y hacer reír; empresario de una enorme lucidez, trabajador inagotable y buscador incansable de la perfección, se exigía y exigía al máximo, pero siempre con la premisa de disfrutar de la vida y pasarlo bien. Trabajar a su lado era un constante aprendizaje, un privilegio del que sentirse orgulloso.

Toni nos deja un legado de talento del que se nutre nuestra televisión hoy. Varias generaciones de directores de programas, productores, guionistas, técnicos y presentadores llevan la impronta del irrepetible Toni Cruz, el hombre que echó abajo la teoría de la evolución de Darwin asegurando que el hombre viene de la patata. «In fécula feculorum, Amén».