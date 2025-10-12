Muere a los 59 años Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina' y 'Cuéntame', a consecuencia de un cáncer de páncreas

El actor norteamericano Jimmy Shaw, conocido en nuestro país por su participación en series como 'La que se avecina' o 'Águila Rija', ha muerto este fin de semana a los 59 años a consecuencia de un cáncer de páncreas.

El intérprete llevaba tres años lidiando ... con la enfermedad y hace solo unas semanas la actriz Cristina Castaño, quien fuera su compañera de reparto en 'La que se avecina', pidió ayuda públicamente para recaudar fondos y que pudiera someterse a una operación en Lisboa.

Ella misma ha querido compartir un mensaje en sus redes despidiéndose de su compañero y amigo, con una foto y unas palabras en las que se reconoce «absolutamente devastada». Ha agradecido a todas las personas que colaboraron en lo económico y a través de su cariño. La recaudación en Go Fund Me llegó a alcanzar los 70.300 euros, aunque finalmente la operación no ha podido llevarse a cabo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRISTINA CASTAÑO (@cristinacastano.3) «Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo. Vamos a tener que esperar para eso», señala la actriz, quien asegura que Jimmy se ganó un hueco en su corazón y siempre será para él. Nacido en Boston y de madre californiana, Jimmy pasaba los veranos en Los Ángeles, a la que echaba de menos por su luz. Allí participó en exitosas series como 'Will & Grace'. Amante de nuestro país, se hizo un hueco las pantallas españolas hace más de una década interpretando a uno de los piratas de 'Águila Roja', pero también apareció en 'El ministerio del tiempo', 'El tiempo entre costuras' o 'Cuéntame cómo pasó'.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión