Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes se dirigen al Palacio Real para la recepción del 12 de Octubre

Muere a los 59 años Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina' y 'Cuéntame', a consecuencia de un cáncer de páncreas

Su compañera de profesión Cristina Castaño pidió ayuda para recaudar dinero para una operación que finalmente no ha podido realizarse

Cristina Castaño pide ayuda para un actor de 'La que se avecina' por el cáncer de páncreas que padece

Jimmy Shaw, en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC.es
Jimmy Shaw, en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC.es José Ramón Ladra

L. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El actor norteamericano Jimmy Shaw, conocido en nuestro país por su participación en series como 'La que se avecina' o 'Águila Rija', ha muerto este fin de semana a los 59 años a consecuencia de un cáncer de páncreas.

El intérprete llevaba tres años lidiando ... con la enfermedad y hace solo unas semanas la actriz Cristina Castaño, quien fuera su compañera de reparto en 'La que se avecina', pidió ayuda públicamente para recaudar fondos y que pudiera someterse a una operación en Lisboa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app