Este sería el motivo que generó el apagón eléctrico según un exasesor energético del Gobierno: «Red Eléctrica Española» y el aplicar más «criterios políticos que técnicos»

La Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética se creó en 2017 y fue entonces que la empezó a presidir Jorge Sanz, experto en energías que ha entrado en directo en 'Todo es Mentira' (Cuatro) para arrojar algo de luz sobre lo sucedido el pasado lunes en España. Risto Mejide ha comenzado preguntándole si estábamos avisados de que esto podía pasar, tal y como se ha referido en los medios por varios informes que así lo apuntaban. Sanz ha asentido, confirmando que «sí que estábamos avisados». A continuación, sin titubeos, el presentador le ha hecho la gran pregunta: «¿Qué pasó para que fallara la electricidad en todo el país?».

Jorge Sanz ha hablado sin tapujos y ha dado varias claves que explicarían lo que sucedió entonces. Si bien ha referido que «la información oficial es poco clarificadora», ha continuado afirmando que «sí hay una posible explicación de lo que ha ocurrido y Red Eléctrica, de no ser así, debería entonces explicar que esto no es cierto». Los motivos del apagón del que todo el mundo habla estarían en los siguientes factores: «Lo que sabemos es que han desaparecido 15 gigavatios de generación en el sistema, de manera simultanea. Podría haber sucedido que se hayan desacoplado y esto se habría dado por una sobretensión en la red de transporte, lo cual señala a Red Eléctrica».

Risto Mejide seguía con atención las explicaciones del expresidente de la Comisión de Transición Energética y le ha preguntado el porqué de esa sobretensión. Sanz ha apuntado que esto ocurre así: «Cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad, concretamente cuando la oferta supera a la demanda. Esta es una de las principales misiones de Red Eléctrica, evitar que suceda, y tiene instrumentos para ello, para que haya equilibrio entre las firmes y no firmes». Al tratar estos conceptos, ha aclarado que las primeras son la hidráulica y el gas, que permiten una generación continua y estable. Las no firmes serían la eólica y la solar, fotovoltaica, que dependen del viento y el sol. «Es por eso que todo apunta a una mala gestión, pues despacharon más generación no firme que firme, un desequilibrio que no es habitual», ha terminado de apostillar Jorge Sanz.

Sobre el porqué se habría optado por esa fórmula cuando no es lo frecuente ni recomendable, Sanz ha sido contundente: «Los técnicos de Red Eléctrica tienen mucha experiencia y conocimientos y saben de ese funcionamiento. La única explicación que veo es que haya cambiado el criterio, y que se estén aplicando criterios políticos en lugar de criterios técnicos. Ellos siempre han sido súper conservadores, para garantizar el suministro, y de eso a hacer este experimento, pues…».

Otra de las cuestiones tratadas y que ha generado más controversia ha sido el entender cómo Pedro Sánchez ha apuntado a los operadores privados. «Para poner un cabeza de turco, señala a las empresas diciendo que son ellas pero eso no es así», ha terminado diciendo Sanz.