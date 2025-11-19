Los Morancos no se cortan y arremeten contra los políticos con una demoledora indirecta: «Vete al Congreso de los Diputados»

Los Morancos visitaban 'El Hormiguero' el año pasado para promocionar su espectáculo de humor 'Bis a Bis'. Más de un año después, los hermanos Jorge y César Cadaval volvieron este miércoles 19 de noviembre al 'show' de las hormigas para refutar ... el éxito de la obra, que vuelve al Teatro Capitol hasta el 30 de este mes.

Pero antes de comenzar la entrevista, tan caótica como tronchante, Pablo Motos pidió que «paren las máquinas» para que el público apreciara el cambio físico de César. «Ha perdido 12 kilos», señaló su hermano. «Aparte de mi mujer, mi amiga 'adelguaza' es la que me ha puesto así», añadió el menor de los Cadaval con su característico humor.

Cuando por fin Motos los pudo conducir a la mesa, los invitados le correspondieron al lujoso reloj que recibieron del programa como invitados 'Infinity' con una sudadera muy especial, pues conmemoraba los 46 años del dúo cómico en los escenarios. Aunque no pudo ponérsela por motivos técnicos, aduciendo que «aquí está todo medido». «A ti hay poco que medite», lo vaciló uno de ellos, aludiendo a su baja estatura. Pulla que el de Requena le devolvió llamándole «tonto de capirote».

Vuelven Omaíta y Antonia en la nueva obra de Los Morancos

César llamó al orden para aclarar las cosas sobre el tema que los ocupaba, la obra. Explicaron que «nos queda esta semana y la siguiente». «El viernes a las 18:00, el sábado a las 17:00, y el domingo a las 16:30... No te da tiempo ni a dar un flatito…», añadieron. Por las horas, recomendaron al público no comer bocadillo de chorizo. Jorge apuntó que nunca se ha comido nunca porque no le gustan. «Pues vete al Congreso de los Diputados», tiró su hermano. A lo que el mayor de los Cadaval apostilló «que no digas eso, hay que llamar a las cosas como son, aquello es el circo: fuera están los leones, y dentro hay payasos».

[Antonia se presenta a presidenta del Gobierno] @LosMorancos nos presentan su próximo show: BOTA ANTONIA 2026 #LosMorancosEH pic.twitter.com/RRo3TgcRyv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 19, 2025

Los Moranos repasaron sus inicios en un tablao flamenco de Madrid cuando no los conocía nadie, hasta llenar el teatro con 'Bis a Bis' durante más de dos años. Después, terminarán el espectáculo en su Sevilla.

Sin embargo, más pronto que tarden, estrenarán otro montaje, cuyos detalles desvelaron en exclusiva en 'El Hormiguero'. En el nuevo espectáculo, 'Bota Antonia', recuperan a sus dos personajes más míticos, el de Omaíta y su hija. Está la cosa tan chunga, que Antonia se presenta a presidenta del Gobierno. Su partido se llama 'SC' (Sentido Común), que es el mayor de los sentidos».