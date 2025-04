Montoya toca fondo en 'Supervivientes': peligra su permanencia tras ser evacuado de urgencia

Una mala caída en una de las pruebas de recompensa acababa abruptamente con el sueño de Almácor, que por prescripción médica debía abandonar 'Supervivientes'. Una semana después, el 'reality' podría perder también al concursante que más pasiones levanta, para bien o para mal.

Los vaivenes con Anita Williams y la unificación con los habitantes de Playa Misterio han superado a Montoya, que se ha visto obligado a convivir de nuevo con su gran enemigo de 'La isla de las tentaciones', Manuel González. La enemistad con el tentador de su ex novia ha explotado y ha puesto en jaque al sevillano. Hasta tal punto que ha tenido que ser evacuado de los Cayos Cochinos.

Ambos rivales tuvieron un enfrentamiento de alta tensión durante un 'Oráculo de Poseidón' en el que se dedicaron todo tipo de improperios. Pero después de la tormenta, Montoya se derrumbaba y pedía en directo abandonar. «No se si he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro», clamaba diciendo 'hasta aquí'.

Finalizada la conexión, parece que el concursante siguió al límite. En la gala de 'Tierra de Nadie' Carlos Sobera informó sobre la última hora del estado del concursante tras protagonizar una preocupante escena tirado en la arena por la que tuvo que ser atendido por el equipo del programa. «Ayer desfogué mucho y a nivel emocional broté mucho», se desahogaba. En vista de su estado, la organización de 'Supervivientes' optaba por evacuarlo de la zona donde conviven los robinsones.

Medidas urgentes ante la mayor bronca de la edición

La incertidumbre sobre el futuro del sevillano en Honduras se erigía como el principal reclamo de la gala, sin embargo, Sobera abría la noche anunciando «medidas urgentes» que obligó a la organización a cambiar a última hora la escaleta del programa. Todo ha pegado un vuelco hoy. «Un pergamino que Poseidón ha mandado a Playa Calma y Playa Furia ha desatado un terrible enfrentamiento que ha durado más de seis horas y que ha puesto a todos contra las cuerdas. Ha sido la mayor bronca jamás vista hasta la fecha en la edición», comunicaba el presentador. En consecuencia, convocaron un oráculo extraordinario.

El germen de semejante bronca fue unas piedras que Poseidón había escondido para los concursantes. Contenían recompensas individuales y grupales. Carmen y Montoya eran los únicos que se quedaban sin comer y sus compañeros decidían no compartir las suyas con ellos, el motivo de que la situación explotara.

⚠️ La decisión médica tras la evacuación de Montoya: el Superviviente puede CONTINUAR su aventura en Honduras



🏝️ #TierraDeNadie7

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/8QSIJQ8gUW — Supervivientes (@Supervivientes) April 22, 2025

Al cabo de un rato reaparecía Montoya en la playa para enfrentarse a la decisión del equipo médico sobre su continuidad y explicar cómo se encontraba. «Mejorcillo que muerto… Hacía tiempo que no me encontraba así, han sido horas duras, y quería volver, que no me gusta irme así sin despedirme. Estoy mejor, los cuidados son fantásticos, el equipo médico quita to el sentío, hay que darle un aplauso, pero de verdad».

Sobera anotaba que una cosa es «cómo se sienta uno y otra lo que opinen los médicos, que miran por vuestra salud». «Ayer Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general: dolores articulares, malestar general y fiebre elevada, por ello fue evacuado para su tratamiento y observación», desvelaba el conductor de ‘Tierra de nadie’. Gracias a «la buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas», los doctores permitieron que regresara con sus compañeros.