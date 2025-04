Montoya hace temblar a 'Supervivientes' con su petición de abandono: «No puedo más»

'Supervivientes' (Telecinco) terminó la gala de anoche temblando. Y es que, uno de los pesos pesados de esta edición, Montoya, se derrumbó y pidió ante las cámaras del 'reality' de la cadena de Mediaset abandonar el concurso. Una situación que provocó que Laura Madrueño y Sandra Barneda, presentadoras de la velada, salieran a animar al concursante que se vino abajo en 'El Oráculo de Poseidón' diciendo 'hasta aquí' a su aventura por Honduras.

Todo ocurría cuando tras competir en las pruebas que la organización de 'Supervivientes' planteaba a los concursantes, estos se sentaban en 'El Oráculo de Poseidón' y Montoya sorprendía con sus palabras. «Creo que ya no es la comida o haber perdido, no es eso. Creo que no sé si he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más», afirmaba desesperado el participante del 'reality' de Telecinco. «A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, me ha venido así», aseguraba el 'superviviente' ante Laura Madrueño que se lamentaba de las dobles caras de muchos de sus compañeros.

«A nivel mental, esto es importante. No sé, no puedo. Veo a gente que habla por detrás, por delante. Yo no puedo, me estoy desfondando y no sé. España y flamencos, sé el apoyo que me dan. Sandra, sé que me miras y me entiendes porque soy persona», manifestaba Montoya ante las cámaras de 'Supervivientes' que para evitar malos entendidos exculpaba de cualquier tipo de causa a Manuel. «Es la situación. No pensaba que me iba a encontrar así y él no tiene nada de culpa», señalaba el concursante de 'Supervivientes' que apelaba roto en llanto a la necesidad de estar con su familia.

«Es la situación y creo que es todo muy reciente y a lo mejor con mi familia es cuando estoy bien», apuntaba Montoya que también tenía palabras en referencia a su relación con Anita. «A mí lo que me importaba era curarme y verla a ella no como la peor persona que me ha dado ansiedad, verla bien. La situación de la playa… Muchas cosas y no vivo de esto. No sé, no puedo más. No puede ser y soy persona», afirmaba el concursante de 'Supervivientes' que, de momento, dejaba su petición de abandono a un lado, por lo que habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos en Honduras.