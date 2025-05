Montoya ve peligrar su concurso en 'Supervivientes' y juega con su marcha: «Me piro, es lamentable»

Más de 80 días llevan los concursantes de 'Supervivientes' (Telecinco) en Honduras y el final del formato cada vez lo ven más cerca, por lo que nadie quiere hacer las maletas. Así, esta semana la expulsión mandará a uno de los pesos pesados de la edición a su casa, por lo que las amistades quedan atrás y las estrategias para seguir adelante comienzan a materializarse. Así, Montoya ha vuelto a tirar del 'arma' que está utilizando durante todo su concurso, el victimismo, para acaparar toda la atención e intentar que la audiencia conecte con él y lo mantenga una semana más en el concurso.

Todo sucedía una vez más durante el reparto de comida de 'Supervivientes', cuando Montoya salía en defensa de Terelu, lamentándose de que le dejaran a la colaboradora de televisión el pez más pequeño, mientras que Borja le respondía que ella era la que había pedido comer «dos bígaros pequeños». «No entendéis lo que yo he opinado, ¿no? ¿No lo entiendes? Yo me piro, esto es lamentable», replicaba el sevillano sin querer entender lo que le comentaban sus compañeros de 'reality'. «Yo no siento nunca que mis opiniones… mis opiniones no valen para nada, mis opiniones van al retrete, todas, da igual...», exponía el 'superviviente', al que ni Anita Wiliams entendía por qué actuaba así.

«Yo soy el que condiciono, soy el manipulador, sol que da las opiniones… ¡yo soy el que está nominado! Nada, pues yo me iré por ser una persona egoísta, por ser una persona mala y que no comparte… pero nunca recogeré cable ni delante ni detrás. ¡Mojarse es lo que hay que hacer!», manifestaba Montoya que entraba en su ya habitual bucle.

Noticia Relacionada Test de embarazo para Anita que hace saltar las alarmas: «Me ha crecido la barriga» Mari Carmen Parra La concursante, que no tiene la regla desde hace 3 meses, se hará la prueba para disipar los rumores que comienzan a correr en la isla ante su aumento de peso

Viendo, que Anita no le comprendía, Montoya decidía apartarse del grupo de 'Supervivientes'. «¡Qué asco, que descarado… no se interesa nadie por mi!», se lamentaba, mientras Anita llegaba a consolarle. «¡Déjame en paz! Nadie se preocupa por mi por mi preocupación. A mí nadie me viene a preguntar, ni tu amigo Borja», le espetaba el sevillano a su compañera. «Yo no condiciono a nadie, que la gente hable con quien quiera hablar, pero conmigo no habla nadie porque no quieren nada conmigo…», manifestaba el concursante que tiraba de 'victimismo' cuando él ha sido el que durante todo el 'reality' se ha separado del grupo haciendo piña con Carmen Alcayde y, posteriormente, con Anita.

Finalmente, Álvaro Muñoz Escassi se acercaba a Montoya para tranquilizarlo.