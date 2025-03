Montoya estalla tras un apasionado momento con Anita y amenaza con abandonar: «¡Me voy de aquí!»

La trama más explosiva de 'La isla de las tentaciones 8' suma y sigue en 'Supervivientes', donde va acumulando capítulos y giros inesperados. Bien es cierto que con el fichaje de Manuel, Anita Williams y Montoya, Telecinco se aseguraba poder estirar el culebrón que tantísimo enganchó a la audiencia en la octava edición del formato de parejas.

Pero contra todo pronóstico el tercer vértice del triángulo amoroso ha cambiado de protagonistas en Honduras tras el destierro del tentador a Playa Misterio, el acercamiento entre Gala Cardiola y el sevillano, y las continuas broncas entre la ex pareja.

La situación, sin embargo, ha vuelto ha cambiar inesperadamente, como los espectadores pudieron comprobar en la gala de este jueves 27 de marzo. Y es que en la tormentosa relación de idas y venidas que mantienen Montoya y Anita, podrían haberse besado en los Cayos Cochinos detrás de cámara. Así lo mencionaban Makoke y Laura Cuevas en una conversación con la catalana «¿Cómo que no va a querer volver contigo? Si el segundo día estabais dándoos un beso en la ventana».

¿Se han besado Montoya y Anita? El rumor de la discordia

Por si no fuese suficiente el revuelo causado entre los seguidores del concurso con semejante bomba, la reacción del de Utrera al apasionado momento con su ex todavía impactó más. Al enterarse de los cotilleos de sus compañeras, Montoya estallaba y amenazaba con abandonar el 'reality'. «¡Me voy de aquí y que brille la gente haciendo pruebas y subiéndose a los troncos!», amenazaba totalmente alterado.

Una tensión que ha explotado también en directo en la palapa, en plena gala, cuando la antigua amiga de Isabel Pantoja recreó el beso que supuestamente vio entre Montoya y Anita. El aludido huía de allí echando fuego por la boca del cabreo. Qué vergüenza, no puedo más. «Aquí riéndose una persona de un sufrimiento que no hace ni cinco días que ha terminado ¿Cómo me vas a decir que no tengo personalidad si te estoy respetando cuando toda España quiere que no te mire a la cara? Que me voy a casa, que no valgo para esto. Me ha vuelto a fallar. Se acabó el tema».

Sin embargo, a los minutos regresaba. Y aunque fue Cuevas quien soltó la bomba del beso, cargó contra su ex. «Para mi es muy ruin esto. Ahora inventarse un beso... podrá ganar muchas pruebas o, pero está perdiendo a una persona que la quiere», le reprochó, siguiendo con el bucle. Pero Anita defendía la versión de su compañera. «No sé por qué no lo quiere aceptar. No hubiera contado nada si Laura no lo hubiera dicho».