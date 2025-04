Montoya se 'encara' por un comentario con Carlos Sobera que tiene que pedirle perdón: «Lamentable»

Vaya noche la que se vivió este martes en 'Supervivientes' (Telecinco). Y es que, no solo fue todo un drama ver cómo Almácor recibía la noticia de que no podía seguir en el concurso, sino que en la Palapa se vivió todo un enfrentamiento entre Pelayo Díaz y Montoya, que terminó con Carlos Sobera, presentador del 'reality', como 'víctima' colateral, ya que el conductor hizo un comentario en medio de la trifulca que no gustó en absoluto al sevillano que no dudó en reprochárselo a la cara al maestro de ceremonias. Un plante en directo que finalizó con Carlos Sobera disculpándose con Montoya ante las cámaras.

Todo ocurría cuando en la Palapa de 'Supervivientes', Pelayo y Montoya se enfrentaban en una brutal discusión que se desencadenaba por cómo el 'influencer' definía al sevillano. «Me parece alucinante que piensen todo el rato que yo estoy hablando de ellos. No pienso en vosotros. No me molesta que hayas entrado aquí porque ni te conocía, para mí eras un meme antes de entrar aquí», manifestaba el concursante del 'reality' de Telecinco que provocaba el estallido de Montoya.

«Y yo lo que había visto de ti es que hablabas mal a las personas y tenías muchos prejuicios. No me faltes el respeto con lo del meme, que me duele. Tú eres un meme desde que naciste», se revolvía el 'superviviente'. «Entiende lo que quiere entender, que es peor que no entender», argumentaba Pelayo, justificando que con meme se refería al famoso vídeo viral del participante corriendo por la playa.

Entonces, Carlos Sobera intentó defender a Pelayo y ahí fue donde se lio todo en 'Superviviente's. «Por lo del meme no te des por ofendido. No es insulto», afirmaba el presentador de 'Supervivientes' que provocaba la indignación de Montoya.

«Me parece lamentable que se siga riendo la gente diciendo lo de meme andante. Sé que a lo mejor, Carlos, que no has visto na para decir que no es un insulto. Me duele todavía eso porque lo sigo reviviendo y me duele. Estoy haciendo un concurso, no por ser meme andante. Soy persona ante todo», se plantaba el 'superviviente' 'encarándose' con Sobera que al ver romperse en lágrimas a Montoya no podía más que pedirle perdón.

«Yo he dicho que para mí no era una falta de respeto porque no todo el mundo es capaz de conseguir que en el fondo es un honor y una admiración ser un meme. Se hace solo de aquellas personas y actos que han conseguido traspasar pantalla, llegar al corazón de la gente y en muchos casos provocar admiración y por eso no lo veo un insulto y me duele que lo sea. Esta es mi opinión», se defendía Carlos Sobera que de esta manera matizaba sus palabras sobre Montoya ante las cámaras de 'Supervivientes'.