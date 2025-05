Mónica Hoyos, ante una denuncia por deudas con su comunidad de vecinos: «Tendré que venir más al programa para poder pagar»

La colaboradora de 'TardeAR' (Telecinco) ha sido hoy el blanco de las críticas, el foco puesto en ella, la diana de los comentarios y las opiniones de sus compañeros. Mónica Hoyos, que lleva un tiempo como tertuliana del espacio que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto, ha estado en el directo de este miércoles 14 de mayo para responder a la llamada de un espectador que ha contactado con el equipo de producción para hacer una denuncia sobre Hoyos: «Es una morosa. Debe más de 6.000 euros a la comunidad de vecinos».

El denunciante ha hablado alto y claro: «Siempre tiene deudas y siempre está renqueando. Lleva más de un año sin pagar». Al escucharlo, Mónica Hoyos se ha mostrado muy enfadada y ha alzado la voz, pese a que los presentadores trataban de tranquilizarla. Ella lo ha negado en rotundo, pero ha afirmado que, de ser así, si fuera cierto, «tendré que venir más al programa para poder pagar esa deuda».

Hoyos ha dicho estar muy ofendida porque ella sí ha sufrido los impagos en primera persona. Según ha relatado, tuvo una vivienda con inquiokupas durante unos años y estuvo «pagando luz, comunidad, agua, todo, sin deber nada, y ellos no me pagaban. Y es que resulta que en este país nadie protege al propietario y al final pasa lo que pasa. Ahora encima me encuentro con esto, es que es mentira». Frank Blanco le ha preguntado si la vivienda en cuestión la tiene ahora alquilada y si le pagan, y ella ha contestado que sí, que está arrendada y le abonan las mensualidades sin problemas. «Yo por supuesto también pago los recibos, así que para nada esto es así» ha sentenciado.

Mónica Hoyos se ha dirigido, mirando a cámara, a la persona que ha llamado. «Me gustaría mandar un mensaje a esa persona que ha contactado con el programa, el que ha escrito, y decirle que venga aquí, que se ve que se le da muy bien esto de la televisión. Que de la cara», ha continuado especificando.

Varios de los compañeros que estaban en plató han comentado al respecto, concretamente Luis Pliego y Kike Quintana. Lo que han referido no ha gustado nada a Mónica Hoyos, que rápidamente los ha callado de manera firme y autoritaria: «Vosotros os calláis, que como empecemos así…». Frank Blanco y Verónica Dulanto han tenido que pedir varias veces a la colaboradora que bajara el tono y las maneras, aunque ella se ha mostrado muy contrariada con la situación.

