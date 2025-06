Mónica García explica al detalle el tenso encuentro con Díaz Ayuso: «Al principio no entendí qué decía pero…»

Mónica García repite esta semana en el programa de Jesús Cintora y comparece en 'Malas Lenguas' (La 2) para responder a las preguntas del presentador en relación a lo sucedido en la Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar esta mañana en Barcelona. Cintora ha ido directo al grano mientras se mostraban las imágenes del 'momentazo': «¿Qué ha ocurrido ahí?».

La ministra de Sanidad ha recordado con minuciosidad lo sucedido y así lo ha narrado, con todo lujo de detalles: «Pues fui a saludarla, a darle la mano y dos besos, como he hecho siempre en los últimos años, cuando me la he encontrado. Esto independientemente de las tensiones que hayamos podido tener. Y cuando he llegado hasta ella me ha dicho algo así como 'asesina'. Al principio no entendía lo que me decía pero le pregunté y ya me dijo '¿no querrás saludar a una asesina? Porque tú me has llamado asesina». Mónica García afirma haberse quedado sorprendida porque «nunca le he dicho asesina».

La titular de Sanidad considera que esto ha venido por «el afán de Ayuso de ser protagonista siempre y estar en el centro de atención. Igual se pensaría que esto era un congreso del PP, no sé, y su partido ha estado allí como si aquello fuera el Congreso de los Diputados». Mónica García ha explicado que ella lo que considera que ha hecho en este tiempo es «pedir responsabilidades por las muertes indignas en residencias y por esos protocolos de la vergüenza. Pero es que hay que saber diferenciar entre pedir responsabilidades en política, que es lo normal, lo que se debe hacer, y el hecho de que yo la haya llamado asesina. Esto es un salto cualitativo que solo está en la cabeza de la señora Ayuso y del Partido Popular».

Jesús Cintora ha incidido en ese episodio y quería conocer sobre los gestos, si fue a darle dos besos, la mano… si «la ve con ganas de retirarle el saludo». «No se, yo he actuado como siempre, de verdad, no sé que estaba haciendo antes de que yo estuviera con ella», ha sentenciado. La ministra de Sanidad ha querido recalcar que ella también «podría hablar y responder por las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid». Ha recordado el momento en el que refirió que García «fumaba porros, no se». En definitiva, para la titular de Sanidad, «ha venido a montar el numerito, a ser la protagonista».

Para terminar, el presentador le ha comentado sobre la persona de protocolo que interviene, el qué podría haberles dicho a ambas. Mónica García ha contestado que lo único que hizo fue «interceder, para que siguiéramos. No fue nada particular, la verdad».