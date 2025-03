El momento 'tierra trágame' de Belén Esteban en su vuelta por sorpresa a 'La Revuelta' : «Me he puesto el mismo traje que...»

La visita de María Patiño y Belén Esteban fue una de las que más expectativas generó en 'La Revuelta' desde que el heredero de 'La Resistencia' aterrizara en Televisión Española. Este miércoles 18 de diciembre la colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' ha vuelto al programa de David Broncano para sorpresa del público, aunque no como entrevistada. Esteban reaparecía en el formato con la misión de aconsejar a Broncano y Lalachus de cara a la retransmisión de las Campanadas 2025. Cabe recordar que la 'princesa del público' presentó la Nochevieja de 2009 en Telecinco junto a Jorge Javier Vázquez.

«Estoy encantada, porque a David le conozco de hace mucho, venir aquí siempre es un placer, ver a la gente de aquí... Y hoy a conocer a Lala. De hecho, le dejó claro al cómico que «hoy no he venido por ti, he venido por Lalachus».

Sin embargo, Esteban reconocía haber tenido un fallo. «Me he puesto el mismo traje que...», dejaba caer. «¿Que cuando viniste la otra vez?», quiso saber Broncano. «No... Es lo mismo que me puse en 'El Hormiguero», confesaba, un tanto disgustada. Era cierto, como las pruebas gráficas demostraron. Pero la madrileña intentaba arreglarlo apuntando que no iba del todo igual. «El pelo, hoy, llevo la raya al lado. Y los ojos, llevo pestañas postizas».

La apuesta entre Belén Estaban y 'La Revuelta'

Perdonado el 'lapsus', Belén Esteban se centró en aconsejar a Broncano y Lalachus acerca de la experiencia de presentar la despedida del año. «Para mi fue una experiencia única». Más porque detrás de cámara la acompañó su hija. «Sabes que me hizo la niña? Era muy pequeña y me dejo tirada y se fue a ver a Anne Igartiburu. Es que en nuestro edificio estaban todos. Pero luego bajó con su mamá», rememoró.

La de salseo y lore que tienen ya estas campanadas. Ya hasta apuesta por las audiencias. #LaRevuelta @lalachus2 Vente igualmente, @BelenEstebanM pic.twitter.com/RCJLJZp3tz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 18, 2024

Tras darles una serie de recomendaciones, como lucir mucho brill-brilli, la invitada selló un trato. «Si ganáis en audiencia, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiero hacer. Si sois lo más visto de todas las cadenas, me tenéis que aguantar todo el programa haciendo lo que yo quiero hacer».

En caso contrario, se comprometió a hacer «lo que vosotros queráis».