El momento incómodo entre dos solteros al final de su cita de 'First Dates': «Paga tú»

La unión de los hermanos Mila y José (54) es tal que hasta decidieron acudir juntos a 'First Dates' buscando el amor. «Él es como Bertín Osborne. Es más cariñoso, tradicional y muy guapo. Y yo soy más Almodóvar», comentaba esta hostelera valenciana al presentarse en el 'dating show'.

Mila quería encontrar una persona «divertida, creativa y extrovertida», mientras que su hermano solo específico que su objetivo es «pasárselo bien» con la mujer que tenga al lado. Fue su hermana la que le dio más información a Carlos Sobera para que acertara con la pretendienta de José, describiéndola como «dinámica, que le arrancara a hacer cosas… él es muy alegre cuando se le mueve».

Mila y José, dos hermanos buscando el amor

Ambos tuvieron las respectivas citas a la vez en mesas cercanas. Y una vez más, sin pretenderlo, los hermanos se compenetraron para que acabaran con el mismo desenlace.

Mila conoció a Óscar (50) un técnico de logística de Castellón que buscaba alguien parecido a él. «Con sentido común, con lógica, que sea tranquila, que sepa cuándo divertirse, no todos los días…». Es decir, una mujer opuesta a su cita. «O sea, que si te presento a una mujer así alocada, igual te desequilibra. No te preocupes, que la que te voy a presentar es muy sobria, serena, tranquila y relajada… Has visto cómo me crece la nariz, ¿no?», bromeaba el presentador.

El Cupido de 'First Dates' intentaba remar a favor de obra insistiendo en que los polos opuestos se atraen. Sin embargo, aunque charlaron animadamente y parecían cómodos el uno con el otro, lo cierto es que las diferencias entre los dos eran insalvables para plantearse nada más. «Muy paradito. Óscar me parece un chico paradito. Lo asemejo un poco al grupo de mi hermano. El sofá, la mantita y la peli son el final de una relación», declaraba ella ante las cámaras.

Llegó el momento de tomar la decisión final, aunque antes tocaba saldar la cuenta. Mila, que durante la velada había dejado claro que no le gustan los hombres caballerosos, se había dejado el bolso. Ante esto, Óscar se ofreció a invitarla, recibiendo por parte de ella un «la verdad es que me da igual», bastante seco. «¿Te da igual? Pues entonces paga tú», se la devolvió el soltero, una respuesta que aunque era una broma ella no pilló, a juzgar por las caras de incomodad que puso.

Finalmente, tanto Mila como Óscar estuvieron de acuerdo en que «viven la vida de diferentes maneras». Emparejarse para ellos no era una opción.

La cita paralela de José y Mariló

En otra mesa del restaurante, José se encontraba conociendo a Mariló (50), una teleoperadora sevillana con una táctica infalible para ligar: la mirada. «Mi táctica para ligar es mi mirada. Con solo mirarme a los ojos, la gente ya se queda impresionada». En su caso conocer a gente no es problema, pero sí que algo serio cuaje, de modo que pidió a 'First Dates' su hombre ideal a la carta, alguien «más alto que ella», «divertido, educado, canoso y con una dieta equilibrada».

De primeras, el programa acertó, pues los dos solteros se atrajeron mutuamente. Al menos, en el plano físico. «Me llama la atención su pelo moreno. Su sonrisa… Cómo andaba… Sí. Muy atractiva», aseguraba José.

Mila y José en 'First Dates'

A diferencia de su hermana, el valenciano y su cita fueron encontrando puntos en común cuanto más se conocían. Tanto es así que Mila y Mariló se encontraron en el baño y la primera se dio cuenta de que la sevillana «le puede venir muy bien a José».

Pero cuando parecía que se darían una segunda oportunidad, José sorprendió revelando lo que verdaderamente pensaba de su pretendienta: no había sentido chispa como para seguir conociéndola desde un plano sentimental. Así pues, rechazó una segunda cita con ella.