Quién es Miri Pérez-Cabrero, concursante de 'Supervivientes All Stars': sus estudios, su pasado como actriz y un exnovio cocinero Influencer, actriz, modelo y 'Superviviente' reincidente, la catalana regresa al programa tras quedar en séptima posición en 2024

Miri Pérez-Cabrero cuenta ya con una legión de seguidores de más de 429.000 followers en Instagram, cifra que sigue engordando no tanto por las dotes de cocina de las que presume y que demuestra como por sus apariciones en programas tan seguidos como 'Supervivientes'. La influencer catalana debutó en el mundo de los realities en 2017, colándose en el casting de 'MasterChef', donde alcanzó la quinta posición. Quién le iba a decir a esta joven de Barcelona que con 35 años iba a tener la proyección con la que ahora cuenta.

Nació en 1993 en la capital catalana y la oportunidad que terminó lanzándola a la fama le llegó cuando estudiaba Administración y Dirección de Empresas. De unas pruebas a formar parte, com se apunta anteriormente, de la que fue la quinta edición del programa de cocina más visto de la televisión en abierto.

Más tarde le llegaría otro trampolín, directa a la fama, al formar parte de 'Supervivientes' en 2024. Y de este, a 'Supervivientes All Stars', formando parte de una convocatoria que está dando mucho que hablar, compartiendo experiencia con Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Rubén Torres, Elena Rodríguez, Kike Calleja y Alejandro Albalá. Ella lo tiene claro y considera que está en su «hábitat»: «No me podía resistir. Así que bueno, que vuelvo».

Su pasado como actriz

Tanto en los programas citados como en esta quinta edición de 'Supervivientes', Miri Pérez-Cabrero demuestra tener un gran carisma y afronta con ilusión y motivación las diferentes pruebas y etapas del concurso. A sus espaldas, los casi 100 días que llegó a estar en Honduras y buenas tablas para ponerse frente a la pantalla, y es que la influencer no solo ha ejercido como modelo y creadora de contenidos para redes, sino que también ha debutado como actriz. Puede presumir de haber formado parte de estrenos de la gran pantalla, como es el caso de 'Fuimos canciones', y siendo parte del reparto de series como 'Sagrada Familia', 'Alguien tiene que morir' o 'La Moderna'.

Miri Pérez-Cabrero parece no tener reto que se le resista. Así, a su paso por televisión, por el mundo de cine y las redes, se añade el contar con un libro, una publicación de cocina que la ha consolidado entre sus seguidores. 'Las recetas de Miri' se publicó en 2019, dos años después de su paso por 'MasterChef', e incluye más de 90 ideas de cocina saludable.

Un exnovio de Masterchef

Su vida sentimental también está despertando gran interés entre la audiencia. De hecho, hace apenas unos meses que se publicaron unas fotos en la revista 'Semana' donde aparece junto a Felipe Juan Froilán en Ibiza. Ellos, que afirman ser «solo amigos», pero en el mundo del corazón se rumorea que entre ellos podría haber «algo más».

Antes de que llegara a su vida el nieto del emérito, a Miri Pérez-Cabrero se la relacionó con Jorge Brazález, ganador de esa quinta edición de 'MasterChef' en la que la influencer participó –romance confirmado con un beso en directo delante de los telespectadores– y con Gorka Ibarguren, uno de sus compañeros en 'Supervivientes 2024'. Si bien esta vinculación nunca fue admitida por ninguna de las partes, los rumores de romance entre ellos fueron muy sonados.