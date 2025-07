'La mirada crítica' se defiende tras calificar un experto de «exagerados» sus datos: «Es real y categórico»

Los precios cada vez están más altos y esto es algo que preocupa a los ciudadanos que tienen que hacer encaje de bolillos para sobrevivir cada mes. 'La mirada crítica' (Telecinco) ha puesto el foco en este asunto y para ello ha realizado un análisis por áreas de la escalada de precios que se vive en la actualidad. Un estudio que ha finalizado con la presencia de un experto economista que no ha dudado en 'echar por tierra' los datos que había ofrecido el programa de la cadena de Mediaset.

'La mirada crítica' analizaba cómo el coste de vida se había disparado en ciudades como Madrid y Barcelona y ofrecía la evolución de los precios por áreas como alimentación, vivienda o Internet, entre otros parámetros.

Entonces, Ana Terradillos para completar el análisis conectó en directo con un experto para que completase la información. «La vivienda por las nubes pero es que tomarse un café o una hamburguesa también cada vez es más caro», comenzaba su entrevista la presentadora de 'La mirada crítica' que veía cómo su invitado arrancaba de manera inesperada su intervención.

«Los números que habéis puesto me resultan algo exagerados, yo no pago 4 euros por una cerveza en ningún sitio, pero a lo mejor porque yo me tomo cañas pequeñas», señalaba el experto entre risas tras escuchar los datos que había ofrecido 'La mirada crítica'.

La presentadora que había escuchado el 'toque' del invitado no se calló y le respondió. «Oye, Javier, el informe es de Deutsche Bank, no es que Álvaro se haya despertado hoy un poco flamenco», se justificaba Ana Terradillos que sacaba pecho por su compañero de 'La mirada crítica'. «El informe es de Deutsche Bank, que es real y categórico en cuanto a los precios, o sea que las culpas a Deutsche Bank no a mi Alvarito, a mi Alvarito en paz», apuntaba la periodista en tono distendido al experto.

«Que seguro que sí, pero los 4 euros de una cerveza me han parecido demasiado, yo pago 2 o 1, 80», hacía hincapié el invitado de 'La mirada crítica'. «Pues, eso a los amigos alemanes que están contentos con los aranceles», zanjaba Ana Terradillos ante las cámaras del programa de Telecinco.