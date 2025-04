Miguel Lago dice lo que muchos piensan sobre Revilla tras hacerse pública la denuncia de Juan Carlos I: «Lleva tiempo desbarrando»

La demanda de Don Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla continúa siendo uno de los temas de actualidad del momento en todos los platós de televisión. Según el monarca, las declaraciones del expresidente de Cantabria en varios medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025 habrían dañado gravemente su derecho al honor, motivo por el que le reclama ahora una indemnización de 50.000 euros.

Desde que se dio a conocer la noticia, el expolítico se ha amparado en los medios de comunicación, donde no ha dudado en dar su versión de lo sucedido. Uno de los últimos programas a los que acudió fue 'Y ahora Sonsoles', donde el cántabro acabó derrumbándose ante Sonsoles Ónega por las acusaciones de Juan Carlos I: «Que se fije en mí y no en otros que han dicho cosas más duras... Yo solo soy un plebeyo más con una casa muy normal, un coche normal, que paga sus impuestos en España. Yo solo ejercité mi derecho como ciudadano de dar mi opinión», aseguró entre lágrimas entonces.

El espacio de las tardes de Antena 3 ha tenido ahora acceso a la demanda, donde 7 de las 10 páginas están destinadas a transcribir estas calumnias. Por su parte, en las otras 3 hojas se detalla la reclamación y recogen una oferta para zanjar la cuestión de manera amistosa, sin tener que pasar por los juzgados.

Según han contado en el programa, el monarca impone dos condiciones innegociables al político del Partido Regionalista de Cantabria: que rectifique todo lo que ha dicho en los mismos espacios y que se comprometa a no volver a hablar de él en esos términos públicamente. «Está dispuesto a perdonar si se rectifica y además se compromete a no volverlo a hacer ni a decir más. Hasta mayo no tendremos la fecha en la que eventualmente se enfrentarán el rey emérito y Revilla», ha revelado Carlos Quilez, colaborador del programa.

Miguel Lago carga duramente contra Revilla tras la denuncia de Don Juan Carlos

Sobre este asunto ha querido hablar también Miguel Lago, uno de los tertulianos habituales en 'Y ahora Sonsoles', que no ha dudado en hablar sobre esta demanda y en cargar contra la actitud de Revilla. «He visto a Revilla en todos los programas. De verdad, el Rey debería de pensar estas cosas», llegaba a decir el presentador, pidiendo al político que eligiera «un solo programa» y que después se repitiera en los demás.

El cómico se ha aventurado también a dar su más sincera opinión sobre las palabras del Miguel Ángel Revilla contra el soberano: «Al rey deberían de haberle explicado sus nietos que no se alimenta al troll. Revilla es un troll del Emérito que lleva mucho tiempo desbarrando por los platós de televisión», ha reconocido el colaborador de Antena 3 haciendo referencia a las múltiples entrevistas que este ha ido concediendo en los últimos años en muchas cadenas.

Miguel Lago ha considerado errónea la decisión de Don Juan Carlos de denunciar al cántabro: «Con esto se le está dando vida. Revilla ya estaba comiendo anchoas», ha asegurado en el programa de Sonsoles Ónega, dando a entender que todo el entuerto había vuelto a traerle al foco mediático.