Miguel Bosé arremete contra la falta de libertad de expresión en España y Europa: «Ha caído en el ‘wokismo’ más absoluto»

Después de «liar una bastante gorda» transformando el plató en una sala cine para acoger la 'première' de 'Un funeral de locos', 'El Hormiguero' despidió la semana previa a Semana Santa con la visita de Miguel Bosé. El cantante se sentó con Pablo Motos y las hormigas moradas este viernes 10 de abril para promocionar su regreso a los escenarios con la gira mundial 'Importante Tour', que arrancó en febrero y lo llevará a recorrer el globo hasta 2026.

El 'tour' supone la vuelta a los escenarios de Bosé tras ocho años apartado «cuando jamás en la vida había estado más de seis meses fuera de ellos…», señaló cuando Motos se intereso por cómo había sido su regreso. El cantante lo describió como «la vuelta a casa». «La verdad es que ha sido un proceso increíble. En este programa yo he vivido por capítulos todo el proceso y la penuria que han supuesto estos ocho años con todos los problemas físicos que he tenido. Aquí he estado y lo he contado, y ahora toca volver de nuevo», se sinceró.

Pese al parón, cuando acabó el primer concierto, «solo quería que llegara otro más enseguida, porque había tanto acumulado, sobre todo tanta curiosidad». Lejos de sentir un estado de nervios brutal como era esperable, sintió «más curiosidad que otra cosa». «¿Se me habrá olvidado? ¿Me dará un jamacuco? ¿Qué va a pasar? No eran nervios, era mucha curiosidad», explicó el invitado.

Jamás a lo largo de los ocho años pensó que no volvería a cantar. «Sabía que la solución estaba en alguna parte, que la iba a encontrar y que era cuestión de tiempo y de ir descartando falsos diagnósticos. Al final por lo que pasé fue una cadena de falsos diagnósticos», reveló.

Hasta que finalmente unos especialistas de Lyon dieron con el problema. «Se atisbó con la infección de una muela, esa fue la puerta que se abrió y empezó a descubrir el resto».

El duro proceso de recuperación de Miguel Bosé

«Aparte de las infecciones varias que tenía que hacían que todo el tracto digestivo, traqueal, etc. infectara otras partes del cuerpo. Se había formado un problemón que estaba afectando todo el resto. Derivado de muchos factores se le manifestó una falta de cierre de cuerdas, no cerraban bien y se escapaba mucho aire», continuó relatando.

Entonces, le extrajeron células madre para inyectárselas en la zona afectada. «Eso va absorbiéndose de forma natural y nada tóxica, porque es tu cuerpo. A través de unas foniatras de Barcelona llegué a esta gente de Francia. Y aquí estoy, de nuevo 'back to life'».

Pablo Motos siguió indagando en la recuperación del artista, y este contó que tras encontrar la terapia tuvo que estar un mes y medio sin poder hablar. «Son músculos que se atrofian. Cuesta más aprender a hablar que volver a cantar, que es menos complicado que hablar».

Aunque de todo saca una lección. «Tenía que quitarme mucha tontería de encima y crecer mucho. Culpé a Bosé. Tú que he me has dado tanto me has complicado mucho la vida. El ego lo pulvericé. Me quité todo el dolor, el sufrimiento que había acumulado durante tantos años».

Pero para ello pasó un tiempo «mudo, gordo y cumpliendo años». «No tengo tendencia a la depresión, tengo tendencia a encabronarme y cuando me encabrono, me encabrono», admitió.

La solución y las rutinas de @boseofficial para recuperar la voz #BoséEH pic.twitter.com/vecd219QKE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 10, 2025

El cantante también tuvo palabras de alabanza par México, donde reside desde hace años. Y el presentador no desaprovechó la ocasión para conocer su visión de la España y la Europa actuales, a las que se refirió como «el último bastión globalista».

«Europa ha caído en el ‘wokismo’ más absoluto. Mientras el resto de las naciones crean, progresan aquí lo único que se hace es regular. Las libertades que teníamos en los 70, 80 se han perdido. Ya no las hay. La base de una democracia es la libre expresión, que es la base de la libertad».

Motos le dio la razón apuntando el precio «muy alto» que hay que pagar por decir lo que uno piensa. «Menos en ‘El Hormiguero’», apostilló Bosé.