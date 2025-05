Miguel Ángel Revilla, sobre la demanda del Rey Juan Carlos: «Yo no tengo el privilegio del señor Ábalos»

Miguel Ángel Revilla ha concedido su primera entrevista en televisión después de un capítulo decisivo de la polémica judicial con el Rey Juan Carlos. Y no podía ser en otro programa que en 'El Hormiguero'. El expresidente cántabro compareció en el 'show' de las hormigas la noche de este martes, unas horas después de conocerse que Don Juan Carlos presentará una demanda contra él «por expresiones calumniosas e injuriosas» en diversos medios de comunicación.

Tras la fallida conciliación celebrada el pasado viernes en Santander, el invitado más veces entrevistado por Pablo Motos rompió su silencio «en un día complicado» para sincerarse sobre cómo está afrontando la batalla judicial con Don Juan Carlos. Aunque hubiera necesitado «un programa de tres horas» para expresar todas las ideas que le gustaría, el secretario general del Partido Regionalista Cántabro aseguró tener «paz interior y la conciencia tranquila, que es lo que me importa».

Para empezar, el político quiso aclarar una serie de bulos que, según él, han lanzado sobre su persona «gente de mucha influencia en radios y televisiones que se enfada porque vengo mucho aquí», sin hacer más menciones.

Revilla incidió en que es libre para acudir donde le apetezca y desmintió que se esté forrando concediendo entrevistas. «Juro que en mi vida he cobrado un euro de las televisiones. Jamás. Y no solo vengo a 'El Hormiguero', he acudido a muchos programas», subrayó. Es más, dejó constancia que ni siquiera quiso aceptar el reloj valorado en más de 5.000 euros que Motos regala a los invitados cuando cumplen el programa número 20. «Dije que no lo cogía, que lo destinases a algo benéfico», insistió.

Motos aclara: jamás ha pagado a ningún invitado

El presentador aprovechó para aclarar que «jamás» le ha pagado a ningún invitado «ni un céntimo». «Aquí la gente viene porque quiere. O bien a promocionar una película, un libro o a charlar. Hacemos un intercambio, tienes aquí un micrófono potente y eso es todo. Pero dinero aquí jamás has cobrado», repitió el de Requena.

Zanjado ese asunto, Revilla desmontó uno de los argumentos que la abogada del demandante emitió contra él en el acto de conciliación. «Se permitió decir que en el próximo juicio, si lo hay, el Rey está en desventaja conmigo porque presupone que estoy aforado».

Nada más lejos de la realidad. Según recordó, Cantabria eliminó el aforamiento, «por lo que los diputados van, como todo Dios, al abogado que les toque». Visiblemente molesto, el invitado de 'El Hormiguero' clarificó que no está aforado: «Yo no tengo el privilegio del señor Ábalos, que va al Supremo. No los he querido, no los he usado nunca. Yo quiero ser como los demás. Que quede claro».

"Quiero ser como los demás", @RevillaMiguelA habla del supuesto aforamiento planteado en el acto de conciliación con el rey emérito #RevillaEH pic.twitter.com/rVenW4WIAQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2025

Revilla persistió en su postura durante el acto de conciliación al que Don Juan Carlos no acudió. El soberano reclama al expresidente cántabro una rectificación pública, así como una indemnización de 50.000 euros.

Un caso sin precedentes que congregó una avalancha de medios en la puerta del juzgado santanderino. «No es lo habitual, no conozco ningún caso anterior en el que un rey haya demandado a una persona de a pie. En otros tiempos, si yo llego a decir lo que he dicho aquí, seguramente no estaría vivo. Imagínate esto en la época de Fernando VII, 'el rey Felón', que vendió a los franceses España. Hubo mucha gente que fue pasada por la piedra por oponerse. Ahora tenemos la ventaja que por lo menos te llevan a un tribunal», sentenció el invitado.