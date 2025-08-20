Un miembro del BRIF da el corte del día a Marlaska: «Que el Ministerio del Interior también lo conozca»

Los incendios que están calcinando España siguen siendo, por desgracia, un día más tema de conversación en los programas de televisión. Así, 'Espejo Público' (Antena 3) ha dedicado toda su primera parte a la cobertura de los fuegos. Un seguimiento para el que ha contado con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha entrado en directo y que sin que nadie lo esperase se ha llevado el 'palo' del día de parte de un miembro de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) que se encontraba en el plató del matinal de Antena 3.

«Creo que lo importante es que dejamos las discusiones», subrayaba Marlaska en 'Espejo Público'. «Ahí tienes a un brigadista», señalaba a Lorena García, presentadora del espacio, haciéndose eco de la presencia del miembro del Brif en el plató. «Ahí están los Bomberos, está la UME, Guardia Civil, Policía Nacional, están los voluntarios, está todo el mundo 24 horas-siete días, por favor, seamos nosotros y demos la imagen que debemos dar de la seriedad que la sociedad quiere y desde luego yo no voy a entrar en otra cuestión», apuntaba el ministro del Interior ante las cámaras.

«Se señalaba Marcos Gómez cuando hablaba usted la camiseta», le replicaba Lorena García a su invitado, haciéndole conocedor del gesto que Marcos Gómez, presidente de la asociación de trabajadores de las BRIF, había tenido mientras Marlaska había estado hablando.

Entonces, el BRIF tomó la palabra y se dirigió al ministro. «Sí, porque dejemos de hablar de brigadistas y empecemos a hablar ya de bomberos forestales y que el Ministerio del Interior también conozca que el ministerio de Medio Ambiente también tiene esto, las BRIF», afirmaba rotundo miembro de la mesa de debate de 'Espejo Público'. «Igual que está la UME y no se habla de militares y se habla de Unidad Militar de Emergencia, se hable de Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales», señalaba Marcos Gómez que le daba el palo del día a Marlaska en el programa de Antena 3.