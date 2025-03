Un micro abierto traiciona a Joaquín Prat al dejar al descubierto su 'malestar' con su programa

Si algo tiene Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' (Telecinco), es que si algo no le gusta del trabajo de su equipo lo dice sin ningún tipo de cortapisas. De hecho, no es extraño verlo ante las cámaras de televisión el quejarse a las altas instancias del matinal de Mediaset de lo que ocurre en el transcurso del programa. Así, si la semana pasada el presentador no se cortaba a la hora de enfrentarse a la dirección de 'Vamos a ver' en directo, este jueves el periodista ha vuelto a lamentarse de su equipo, aunque en esta ocasión no ha sido queriendo, sino que un micrófono abierto lo ha traicionado, dejando al descubierto su opinión sobre lo que se había dicho en el plató.

'Vamos a ver' llegaba a 'El club social' y como primer tema de la tertulia rosa, el matinal de Telecinco abordaba la relación de Isabel Pantoja con Mariló, la mujer con la que había sido fotografiada en la portada de la revista 'Lecturas'.

Antonio Rossi, colaborador de 'Vamos a ver', era quien tomaba la voz cantante para dar infinidad de datos de la amiga de la tonadillera como que era «gerente de un centro de salud» y que tenían una amistad de hacía décadas.

[De protagonista de 'Los Soprano' o 'Mujeres Desesperadas' y ganar un Emmy... a salvarse de vivir en la calle gracias a 'Only Fans']

El programa de Telecinco se marchaba a publicidad y a la vuelta Adriana Dorronsoro, copresentadora de 'Vamos a ver', retomaba la conversación. «Seguimos hablando de Mariló porque hasta ahora solo hemos visto imágenes de ella pero por primera vez vamos a escucharla hablar», adelantaba la copresentadora a la audiencia. «Hemos dicho antes que ella era escritora, ella escribió un libro titulado 'La estirpe' y, casualidades de la vida, la protagonista se llamaba Isabel», manifestaba Adriana Dorronsoro ante las cámaras de Telecinco justo antes de dar paso al vídeo.

Noticia Relacionada Terremoto en 'La isla de las tentaciones' tras la rotunda decisión de Niko y Ruth que afecta de pleno al concurso Mari Carmen Parra El 'reality' de Mediaset ha visto cómo la pareja ha provocado que la edición de un giro de 180 grados

Las palabras de la periodista no le debieron gustar mucho a Joaquín Prat porque en medio de esa transición al vídeo con la información, un micrófono abierto 'cazaba' a al presentador de 'Vamos a ver'. «Eso está cogido con pinzas», se quejaba el periodista que no salía en imagen pero cuya voz se pudo oír claramente.