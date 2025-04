Metrosexual y cara dura: así es el 'inquiokupa dandy' que ha okupado un chalé de lujo mientras vive «a todo tren»

La inquiokupación, por desgracia, sigue copando titulares en los medios de comunicación. Así, no hay día que en los programas de televisión no sirvan de altavoz para la denuncia de algún propietario en busca de la ayuda de la prensa para encontrar una solución. Pues bien, este lunes en el programa de Cuatro, 'En boca de todos', se han hecho eco de un inquiokupa muy especial, el 'inquiokupa dandy', que es como conocen a un individuo que vive «a todo tren» mientras ha okupado un chalé de lujo.

«Seguro que ustedes son como yo de juzgar a primera vista», comenzaba diciendo Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro. «Se cruzan en la calle con un tipo bien vestido, bronceado, le ven entrando a un chalé de lujo y dice: 'este tío tiene que tener un éxito brutal'. Su éxito es llevar diez años sin pagar y todo lo que no paga de alquiler se lo gasta en sí mismo. Lo conocen como el 'okupa dandy'», introducía Nacho Abad antes de conectar con la reportera que se había desplazado hasta la vivienda ubicada en Toledo.

«No paga alquiler, no paga comunidad, no paga hipoteca, además, como nos han dicho algunos vecinos, roba dinero del Ampa, eso es lo que nos han dicho, ¿cuánto dinero? No lo sabemos pero debe ser bastante por que vive a todo trapo», manifestaba Tatiana Márquez, periodista de 'En boca de todos' a las puertas del chalé okupado por el 'inquiokupa dandy'.

«Fíjense, qué pedazo de chalé ha ocupado, vale 500.000 euros. Tiene cuatro habitaciones, tres baños, una cocina y un salón grandes, un terreno, desde luego, a todo lujo», informaba la reportera de 'En boca de todos' que añadía que habían intentado hablar con él pero no lo habían conseguido, aunque sí habían podido recoger el testimonio de algunos vecinos.

«No es una persona muy social. Es un maltratador psicológico», apuntaba una vecina, que comunicaba a la periodista de 'En boca de todos', que el 'inquiokupa dandy' había cogido «un dinero que no era suyo». «Robó dinero de la asociación de madres y padres de sus hijos», afirmaba la mujer a la reportera que en un nuevo intento, pegó a la puerta del chalé okupado sin éxito alguno.