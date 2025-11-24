La metedura de pata de Pablo Motos con Álex Márquez por la que el piloto casi se marcha: «Me ha dolido»

El pasado día 11 de noviembre, Marc Márquez celebraba en 'El Hormiguero' su última victoria en el Mundial de MotoGP. Este lunes 24, el 'show' de las hormigas arrancó la última semana del mes con la visita de su hermano, subcampeón del mundo en ... la categoría reina. Tras completar su mejor temporada con tres victorias y once podios, el piloto Álex Márquez se sentó de nuevo con Pablo Motos, esta vez en solitario para contarle todos los detalles.

La anécdota de la noche, sin embargo, se produjo nada más entrar el catalán en plató. A punto estuvo de no hacerlo, confesó. Y es que el de Requena lo confundió con su hermano al repasar los invitados de la semana. Márquez se hizo el indignado con Motos, que se arrodilló para pedirle perdón. «No tengo excusas, no seas cruel conmigo», le rogó el anfitrión.

La mejor temporada de Álex Márquez

Pero el piloto lo hizo sufrir un poquito y, en broma, le echó en cara que casi no llega a entrar. «Estaba ahí en la puerta y digo 'ya otro día'. Me ha dolido». «Y lo entiendo. Es que tú y tu hermano estáis tan pegados que…», intentó excusarse el presentador. Pero el subcampeón de MotoGP todavía se hizo de rogar un poco y no le aceptó la justificación. «Nada, la he cagado», terminó de asumir Motos. Tan apurado estaba, que Trancas y Barrancas intervinieron para mediar entre el invitado y el conductor de 'El Hormiguero', asegurándole a Márquez que «lo está pasando peor él que tú».

Corriendo un tupido velo al pequeño 'enfado' de la visita, Motos le daba la enhorabuena y le preguntaba por sus sensaciones de la temporada. «Todos estábamos flipando mucho desde fuera de que los dos hermanos fueseis uno delante y otro detrás», comentaba.

Álex Márquez reflexionaba acerca de que se ha visto «mejor que nunca». «Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. El salto de un año a otro ha sido muy grande. Siempre digo que en este deporte no solo se trata del piloto, hacen falta muchos ingredientes para cocinar el año. Y este año todos los factores han sido perfectos».