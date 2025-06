Mercedes Milá se encara con Pelayo para defender a Montoya: «Como te pongas en plan 'monja de la caridad', mal vamos»

Mercedes Milá, si se caracteriza por algo, es por ser siempre clara y honesta y decir lo que piensa, tal y como ha procedido en 'TardeAR' (Telecinco), donde ha participado en conexión en directo desde su casa para hablar sobre la gala final de 'Supervivientes' (Telecinco). La periodista ha dejado clara su decepción al no resultar ganador Montoya, que era su gran favorito. De hecho, este le envió un mensaje directo a Milá sobre el que se ha pronunciado ella. El sevillano le dijo: «Al son de mis pechos. Te como la cara entera. He sido muy fan tuyo. Ahora con mis tetas pequeñas te digo que te quiero. ¡Muchas gracias!».

Mercedes Milá le ha contestado que no da mayor importancia a eso y que el tema del pecho «es algo muy gay y es más para Jorge. Él se hacía querer por Jorge, como hacen todos, solo que con más gracia». En relación a su apoyo a Montoya, lo ha dicho claro: «Me entusiasma su sentido del humor, en serio, su valor, lo admiro, a él y a Anita». Es aquí que ha añadido a esa lista de preferidos a la que habría sido para ella también una gran ganadora: «Carmen Alcayde, porque tiene mérito que ella, tal y como conoce a los medios, se haya entregado de esta manera. Aprecio el concurso que ha hecho y la he encontrado con una honestidad fantástica. Para mi tenía la posibilidad de hacerse una grande».

Pelayo Díaz estaba en plató y ha saludado a Milá. Esta le ha dicho que no le había gustado nada la actitud que tuvo en la gala del martes: «Tenías unos planos horrorosos de enfado, de cabreo profundo, incluso de odio, de verdad». El influencer se ha excusado apuntando que fue por «la tensión al ver que iba a ganar él». Mercedes le ha dado varios rascas en directo, uno de ellos haciendo referencia al look que lució en el evento: «¿Quién te puso ese vestido, de verdad? Si Paolo Vasile lo hubiera visto, en su momento, no te habría dejado salir así».

La cara de Pelayo era un poema, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, ha sabido devolverle la pelota a la mítica presentadora: «Afortunadamente, Mercedes, y mira que te admiro muchísimo, desde siempre, nadie nos tiene que decir ya qué ponernos o qué no y fui yo el que decidió el traje». ¿Y cómo ha reaccionado ella? De manera contundente: «Como te pongas en plan 'monja de la caridad' y yo en plan hija de… vamos fatal». Ha vuelto a posicionarse respecto a Montoya como el ganador merecido de esta edición de 'Supervivientes': «El año pasado tenía que haber sido Asraf y este año ha pasado igual con Monti. Le faltaban cosas pero es una persona que ha llegado al corazón de la gente».