Mercedes Milá, directa a Jesús Calleja: «¿Por qué me entrevistas si no te interesa una mierda lo que te voy a decir?»

Jesús Calleja y Mercedes Milá han cogido las maletas y se han marcado un viaje por el Nilo de la mano de 'Universo Calleja' (Cuatro). Una travesía que ha servido al aventurero no solo para entrevistar a la mítica presentadora, sino para que ambos se sinceren y se digan lo que pensaban el uno del otro en una conversación que ha estado marcada por la verdad de ambos.

«¿Te digo una cosa que nunca te dije?», empezaba preguntándole Jesús Calleja a Mercedes Milá, que sin tiempo para responder veía como el presentador del programa de Cuatro le decía lo que pensaba de ella. «Cuando te veía por Mediaset acojonabas bastante», le confesaba el explorador a la periodista, a la que le reconocía que cuando tuvo que contactar con ella para invitarla a 'Universo Calleja' le costó bastante.

«Yo recibí un email tuyo, que no me gustó nada el mail, pero pensé: 'da igual, se lo perdono'. Que me decías: 'Estimada Mercedes'. ¡Cómo voy a hacer caso de alguien que me diga 'Estimada Mercedes' y se despida: 'Saludos'. Hombre, no, somos compañeros», le reprochaba Mercedes Milá a Jesús Calleja ante las cámaras del espacio de Cuatro. «Pero, a mí me dio igual, porque yo te hubiera dicho sí a cualquier cosa que me hubieras pedido», le apuntaba la presentadora que interrumpía la entrevista del aventurero con una directa pregunta.

Noticia Relacionada Alessandro Lecquio señala sin titubeos al concursante revelación de 'Supervivientes': «Es el rey» Mari Carmen Parra El colaborador del matinal de no tuvo reparos en mostrar su sorpresa por el concurso de uno de los 'supervivientes'

«Ahora te voy a entrevistar yo. ¿Por qué te empeñas en entrevistarme si no te interesa una mierda lo que te voy a contar porque ya lo sabes todo?», le cuestionaba sin cortarse un pelo Mercedes Milá a Jesús Calleja que justificaba sus preguntas para «contárselo» a los que no lo sabían. «¿Hasta cuándo vas a continuar?», le preguntó acto seguido el presentador de 'Universo Calleja' a su invitada que le contestaba sincera: «Hasta que la vida me lo diga y no pueda más. Es que la televisión lo tiene todo».